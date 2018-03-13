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中央社

遭點名出戰北市 林昶佐評估參選可能性

中央社2018/03/13 21:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北13日電）對於被外界點名是台北市長熱門人選，時代力量立委林昶佐今天表示，最近他與幕僚的確是有在評估選市長的可能，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。

林昶佐晚間接受中央社記者訪問時指出，過去這幾個禮拜以來，許多長輩以及年輕朋友的勸進聲，他很了解，也很感謝大家對團隊的爆發力有所期待。

林昶佐說，「最近我與幕僚的確是有在評估選市長的可能，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。」

他進一步指出，因為，一方面對中正萬華有很深的感情，很多過去長年未能解決的中央與在地的爭議案子，經過兩年的努力都在逐步解決中，很希望能有更多時間把這些工作繼續推進完成。

林昶佐表示，另一方面，他也很憂慮台灣的未來，「台北市的選戰如何不讓阻擋改革的中國國民黨漁翁得利」，這真的需要大家一起用智慧來深思。

關於年底台北市長選舉時代力量推出人選參選的可能，時代力量立法院黨團總召徐永明今天上午回應媒體詢問時表示，年底台北市長選舉，如果民主進步黨不提名，時代力量不排除推出人選；如果推出人選，希望是能勝選、獲得多數市民支持的，範圍不會只是侷限於黨內。

徐永明指出，如果民進黨不提名，時代力量的立場，「不排除推出我們的人選」。他強調「這是經過決策會議討論的，林昶佐也在場。」

他說，原因很簡單，因為時代力量實在無法支持台北市長柯文哲的「兩岸一家親」，以及柯文哲所謂雙城論壇的一些立場和做法。

徐永明強調，至於推出人選，是不是黨內？是不是「委員」？是不是林昶佐？都還會有更進一步的討論。因為時代力量希望，如果推出人選，還是希望這個人是能勝選、是能獲得多數台北市民支持的，「所以討論的範圍不會只是侷限於黨內」。

此外，徐永明也表示，「當然，林昶佐是台北市黨部主委，整個決策的方向基本上都會尊重他」，因為這還關係到台北市議員的選舉。

表態參選台北市長的民進黨立委姚文智告訴中央社記者，林昶佐要參選台北市長，他尊重並歡迎。他說，民進黨也應確定提名自己人選，並盡速重啟「初選程序」，否則，2018這場選舉，民進黨在首都將被邊緣化。（編輯：黃國倫）1070313

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