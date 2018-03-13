遭點名出戰北市 林昶佐評估參選可能性

（中央社記者范正祥、蘇龍麒台北13日電）對於被外界點名是台北市長熱門人選，時代力量立委林昶佐今天表示，最近他與幕僚的確是有在評估選市長的可能，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。

林昶佐晚間接受中央社記者訪問時指出，過去這幾個禮拜以來，許多長輩以及年輕朋友的勸進聲，他很了解，也很感謝大家對團隊的爆發力有所期待。

林昶佐說，「最近我與幕僚的確是有在評估選市長的可能，目前雖不排除這個可能，但還是不傾向做這個決定。」

他進一步指出，因為，一方面對中正萬華有很深的感情，很多過去長年未能解決的中央與在地的爭議案子，經過兩年的努力都在逐步解決中，很希望能有更多時間把這些工作繼續推進完成。