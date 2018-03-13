NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈正妹直播誘惑男網友　媽媽全看到了站博愛座卻也被碎念　網友超無奈跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

〈央行報告搶先看〉免驚通膨怪獸 楊金龍看物價溫和、

鉅亨網2018/03/13 21:34
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 上午赴立法院財委會進行業務報告，在書面報告中，楊金龍認為，今年台灣通膨展望溫和穩定，主要是因國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，另一方面，台灣今年經濟成長率 (GDP) 將轉由內需推動。

楊金龍指出，今年前 2 月消費者物價 (CPI) 年增率平均為 1.54%，漲幅仍屬溫和。

另一方面，從主計總處預測全年 CPI 年增率為 1.21%，以及近月 Consensus Economics Inc. 發布的 10 多家專業預測機構對台灣今年 CPI 通膨率的預測數平均為 1.3% 來看，漲幅溫和。

楊金龍認為，儘管菸稅調高的遞延效應將持續至年底，加上基本工資及軍公教薪資調升，帶動薪資上揚，又預期國際原油等原物料行情上揚將推升國內物價，不過，國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，使通膨展望溫和穩定。

而在經濟成長方面，楊金龍認為，今年全球經濟成長率雖可望略高於去年，有助維繫台灣出口動能，惟在基數較高下，增幅將減緩。

從主計總處發布的資料來觀察，主計總處預估今年出口年增率由去年的 13.22% 大幅降至 4.54%，外需對經濟成長率的貢獻也從去年的 2.03 個百分點大降為 - 0.43 個百分點。

反觀內需，基本工資和軍公教薪資調高，帶動企業調薪轉趨積極，勞動市場持續改善，可望推升民間消費成長，對經濟成長率的貢獻由去年 1.23 個百分點升為 1.30 個百分點)。

整體來看，央行指出，以主計總處預測，內需對經濟成長率貢獻將由去年的 0.83 個百分點升為 2.85 個百分點，取代外需成為推動今年經濟成長的主要動力。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字台灣央行楊金龍央行立法院台灣通膨台灣物價台灣gdpheadline
美國2月CPI符合預期 道...〈央行報告搶先看〉楊金龍明...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan