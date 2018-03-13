自由車環台賽第3站 新城幸也獲亞洲總冠軍藍衫

去年環台賽亞軍，今年在以色列隊的愛德溫（EdwinAvila Vanegas）今天以3小時49分33秒奪得單站冠軍，並獲得象徵衝刺王的綠衫。愛德溫說，去年環台賽後多了很多追隨者，讓他感覺很棒，談到今年的目標，他說：「當然是更上層樓，拿下黃衫囉。」

（中央社記者李晉緯台北13日電）台灣自由車一哥馮俊凱在巴林美利達車隊的隊友新城幸也今天在環台賽第3站，靠單站第2的成績，獲得象徵亞洲總冠軍的藍衫，單站冠軍愛德溫另外也搶下象徵衝刺王的綠衫。

今天比賽結束後，象徵個人總冠軍的黃衫落入今天獲得單站第3的美國聯合赫斯隊強納森（JonathanClarke）手中，象徵亞洲總冠軍的藍衫由今天獲得單站第2的日本國家隊選手新城幸也穿上，象徵登山王的紅點衫由韓國國家隊的崔亨敏獲得。

世界一級職業車隊巴林美利達這次有中華隊的馮俊凱、日本隊的新城幸也兩名選手參加環台賽，新城幸也職業生涯初期就代表沖繩隊於2005年來台參加環台賽，並在當時的台南站拿下單站第2的成績。

長期在歐洲參賽的新城幸也，難得在鄰近日本的台灣出賽，吸引不少粉絲特地來台觀賽，來自日本的高嶋浩子、今野敦子、山本嘉代就特地排了3天休假來台「追星」，3人表示，她們都是自由車愛好者，平時自己也會騎車，這次知道新城幸也要來台灣參加環台賽，就特地來台灣觀賽，跟著賽事從台北到桃園。

今天這站，台灣選手排名最佳的是RTS洲際車隊的陳建州，排在45名，中華隊選手的成績上，陳建良排在51名，吳之皓55名、王景徽57名、劉恩杰70名、盧紹軒73名、馮俊凱90名。

第4站南投縣站14日將自南投縣政府前出發，終點設在日月潭向山活動中心，全長共166.56公里。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070313