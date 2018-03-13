兩會維穩波及外籍生 北京餐館限制用餐人數

（中央社台北13日電）中國北京正在進行年度政治會議全國兩會。出於維穩，警方要求一些外籍人士聚集的酒吧和餐館，同時段最多只能讓10名外國人出現在店裡。

總部在香港的英文媒體南華早報今天報導，兩會（全國政協、全國人大）期間，維權人士、訪民向來是警方重點監看對象，但今年，連北京五道口區的外籍學生也被警方盯上。

至少有3家餐館或酒吧接到警方通知，到3月22日前的每周五晚上和每周六，店內一次最多只能有10名外國人。

其中一名餐廳員工說，他們被警告，若不配合店家就會被立刻關門。