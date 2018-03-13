兩會維穩波及外籍生 北京餐館限制用餐人數

（中央社台北13日電）中國北京正在進行年度政治會議全國兩會。出於維穩，警方要求一些外籍人士聚集的酒吧和餐館，同時段最多只能讓10名外國人出現在店裡。
總部在香港的英文媒體南華早報今天報導，兩會（全國政協、全國人大）期間，維權人士、訪民向來是警方重點監看對象，但今年，連北京五道口區的外籍學生也被警方盯上。
至少有3家餐館或酒吧接到警方通知，到3月22日前的每周五晚上和每周六，店內一次最多只能有10名外國人。
其中一名餐廳員工說，他們被警告，若不配合店家就會被立刻關門。
一家店經理說，5日全國人大會議開幕這天收到這份通知，通知上所說的控管期限22日則是全國人大會議結束後兩天。
不過，負責監管五道口區的警察否認發出這樣的通知，他說只是要求店家控管尖峰時間的顧客人數。
報導引述一名在北京大學就讀研究所的23歲外籍生說，可以理解中共希望重要時期不發生任何意外，但上述管控措施有種族歧視的意味。
也有人認為，這些措施和官方正在清理五道口區的酒吧有關。這個區域有些酒吧的主要顧客都是外國人。
報導說，去年10月中共第19次全國代表大會前夕，許多北京三里屯一帶的酒吧和夜店也被迫關門10天。（編輯：張淑伶）1070313