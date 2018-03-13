大巨蛋 北市:施工屬法院裁定安全維護工項

（中央社記者梁珮綺、韋樞台北13日電）停工近3年的大巨蛋屋頂已近完工，有媒體報導「市府已同意復工」。台北市長柯文哲今天說，屋頂部分是擔憂颱風造成公安危險；都發局也表示，施工屬法院裁定的安全維護工項，復工並非事實。

柯文哲傍晚赴消防局慰勞支援0206花蓮震災搜救人員，會後受訪表示，大巨蛋工程依法行政，屋頂部分是擔憂颱風來時恐會造成危險，所以還是得施工，其餘未涉及公安部分，審查後才可蓋。柯文哲說，4月3日將進入審查程序，一切平常心，公開透明的走完程序。

遠雄企業團副總經理楊舜欽回應表示，大巨蛋對市府來說是政治事件，市府以公權力及各種手段卡住巨蛋復工，爭議勢必不斷發生，身為開發商只能依照契約和法規，藉由協調、仲裁或訴訟來釐清雙方歸責。遠雄能做的事，就是堅持立場，在法規下配合4月的都審，保障公司權益。