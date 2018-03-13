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北輔仁南稻江　國際藝術紀錄影展熱烈開展

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/03/13 23:11
▲嘉義國際藝術紀錄影展，是亞洲第一個以「藝術紀錄片」為主題的講座。（圖／稻江科技暨管理學院提供 , 2018.03.13)
▲嘉義國際藝術紀錄影展，是亞洲第一個以「藝術紀錄片」為主題的講座。（圖／稻江科技暨管理學院提供 , 2018.03.13)

為透過專業的影片導覽講座，讓國內觀眾有機會多認識藝術紀錄影片的可看性，與認知其價值性，2018嘉義國際藝術紀錄影展，今年特別舉辦校園的推廣講座，北部選定輔仁大學、南部則選稻江科技暨管理學院等兩所大學院校，影展藝術總監黃明川導演12日晚上，特地親自南下嘉義稻江參與講座。

嘉義國際藝術紀錄影展，是亞洲第一個以「藝術紀錄片」為主題的國際影展，y講座由稻江的表演藝術系教授沈孟湄博士主持。沈孟湄從「生活藝術」的角度，引言帶領與會的200餘名師生、民眾一起認識藝術紀錄片，透過「廢墟情報局」、「回莫村」、「肉身搏天」及韓國機動藝術家崔旴嵐等等紀錄片，引介認識藝術紀錄導演、主角與敘事內容等。

黃明川導演本身長期投入藝術紀錄創作，並以獨到的眼光與堅持，推動藝術影展，曾以「找不到的我」為主題，闡述「找」與「我」僅一撇之差，思考「我」會在甚麼樣處境下，少了一撇而發人省思，同時也凸顯出我們所存在的世界、環境與人、我間的種種可能性，引人深思。

沈孟湄指出，講座透過觀賞影片，讓我們很快的理解生活就是藝術，當我們能從藝術的角度去觀照周遭與人我關係，我們就會從靈魂深處洞察出生命的意義，而不僅只是庸碌、麻木的軀體，這正是觀賞藝術紀錄片最大的收穫。 

2018嘉義國際藝術紀錄影展，將從17日起到4月1日，每週五、六、日在嘉義市立博物館放映室、承億小鎮及25x40藝文空間分別放映，提供民眾欣賞。

關鍵字國際藝術紀錄影展輔仁大學稻江科技暨管理學院
道地家鄉味　智利廟婆一解思鄉情懷

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