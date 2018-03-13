川普推文 提勒森走人中情局長接任

（中央社記者鄭崇生華盛頓13日專電）美國總統川普今天一早在推特上宣布，感謝國務卿提勒森的貢獻，將由中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任國務卿。提勒森的國務卿任期僅14個月。

提勒森（Rex Tillerson）才結束訪問非洲行程，今天上午原訂參加國務院內部會議。早在去年傳出他私下罵川普低能後，他和川普間的嫌隙就已公開，他將離職的傳聞多次浮上檯面，但沒想到剛訪問非洲回來，就收到他「被辭職」的消息。

讀工程、出身石化企業的提勒森之前沒有外交或公職經歷，但川普在接受前國務卿萊斯（CondoleezzaRice）推薦，提名他出任國務卿時曾盛讚，提勒森過去與各國打交道的經驗，會是很棒的國務卿。然而，兩人後來在處理北韓及俄羅斯問題上立場不一致，而提勒森又面臨川普大砍外交預算，形同內外夾擊。