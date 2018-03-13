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中央社

川普推文 提勒森走人中情局長接任

中央社2018/03/13 22:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓13日專電）美國總統川普今天一早在推特上宣布，感謝國務卿提勒森的貢獻，將由中央情報局長蓬佩奧（Mike Pompeo）接任國務卿。提勒森的國務卿任期僅14個月。

提勒森（Rex Tillerson）才結束訪問非洲行程，今天上午原訂參加國務院內部會議。早在去年傳出他私下罵川普低能後，他和川普間的嫌隙就已公開，他將離職的傳聞多次浮上檯面，但沒想到剛訪問非洲回來，就收到他「被辭職」的消息。

讀工程、出身石化企業的提勒森之前沒有外交或公職經歷，但川普在接受前國務卿萊斯（CondoleezzaRice）推薦，提名他出任國務卿時曾盛讚，提勒森過去與各國打交道的經驗，會是很棒的國務卿。然而，兩人後來在處理北韓及俄羅斯問題上立場不一致，而提勒森又面臨川普大砍外交預算，形同內外夾擊。

川普早上突然在推特（Twitter）推文，中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）將擔任國務卿，川普還說，蓬佩奧將會有傑出表現，他也謝謝提勒森的貢獻。

川普也在推文中表示，將由哈斯佩爾（GinaHaspel）接任中情局長。她是首位女性中情局長提名人。

白宮稍早在一份聲明中表達包括川普、蓬佩奧及赫斯伯對新職務任命的看法，而川普在聲明最後提到，感謝提勒森過去14個月完成許多任務，要祝他及他的家人順利。

截至發稿，國務院尚未公布提勒森對川普宣布國務卿換人的聲明。

就在川普興致勃勃準備與北韓領袖金正恩會談前夕，美國首席外交官換人，對第一線負責相關事務準備的國務院來說，是不小的震撼。

總計提勒森14個月國務卿任期，他訪問38國、出訪94天。1070313

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