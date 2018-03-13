台高端疫苗與印度血清研究所策略合作

高端疫苗總經理陳燦堅在我國駐印度官員陪同下赴普恩（Pune），7日與印度血清研究所（SerumInstitute of India, SII）東南亞總經理阿達雅（Prasen Adaya）簽署全球首個熱穩定輪狀病毒疫苗Rotasiil的台灣代理合約。這是雙方的首份合約，是駐印度代表處科技組協助下促成，

（中央社記者康世人新德里13日電）台灣的高端疫苗生物製劑公司今天表示，上週與全球最大疫苗廠「印度血清研究所」簽署病毒疫苗代理合約，兩家公司從此展開策略合作。

陳燦堅表示，雙方就輪狀病毒疫苗合作，將鎖定台灣公費市場，後續分不同階段進行，初始階段是Rotasiil輪狀病毒疫苗的查驗登記與進口銷售，之後再轉為在台進行半成品加工與銷售。

根據高端疫苗提供的資料，輪狀病毒疫苗在台灣屬於自費，市場規模約新台幣6.5億元，但衛生福利部疾病管制署已規劃在2021年時，把輪狀病毒疫苗納入全台幼兒常規疫苗接種項目。

此外，陳燦堅說，印度市場對登革熱疫苗有極大的市場需求，SII也具備極大產能和技術能力，雙方後續針對南亞、東南亞市場共同在技術面、臨床試驗執行及市場銷售端進行合作規劃，以提供高品質產品為目標，加速補足亞洲迫切的區域性傳染病市場需求。

印度血清研究所是全球最大疫苗供應商，年出貨量達13億劑，有25項疫苗產品取得世界衛生組織（WHO）資格認證，且經由聯合國兒童基金會（UNICEF）、泛美衛生組織（PAHO）把疫苗銷往全球170國。

高端疫苗是以細胞培養技術為核心的利基型生物製劑廠，且與美國國家衛生研究院（NIH）、疾管署、台灣國家衛生研究院等機構建立緊密合作關係，主力研發產品是腸病毒71型疫苗、登革熱疫苗等。（編輯：郭中翰）1070313