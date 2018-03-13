中華職棒／富邦全新打線發威　狂敲14安賞統一2連敗

富邦悍將和統一獅今日在台南棒球場進行官辦熱身賽，雙方本場比賽展開一場打擊大戰，兩隊合計共敲出5發全壘打，最終富邦是在打線全場擊出14支安打的挹注下、以11:8擊敗統一，而統一則是吞下了熱身賽的2連敗。

此役為「小飛刀」陳鴻文在披上藍衫戰袍後，首次在官辦熱身賽先發，但他首局就遭到統一獅打線的強勢挑戰，蘇智傑和鄧志偉接連開砲，讓統一取得2:0的領先。

不過瑞安本場比賽開局也投得很抖，前兩局都有被敲出長打，3局上張正偉先敲出二壘安打，隨後林益全大棒一揮，打出中外野方向的兩分打點全壘打，將分數扳成2:2。