中華職棒／富邦全新打線發威　狂敲14安賞統一2連敗

富邦悍將和統一獅今日在台南棒球場進行官辦熱身賽，雙方本場比賽展開一場打擊大戰，兩隊合計共敲出5發全壘打，最終富邦是在打線全場擊出14支安打的挹注下、以11:8擊敗統一，而統一則是吞下了熱身賽的2連敗。
此役為「小飛刀」陳鴻文在披上藍衫戰袍後，首次在官辦熱身賽先發，但他首局就遭到統一獅打線的強勢挑戰，蘇智傑和鄧志偉接連開砲，讓統一取得2:0的領先。
不過瑞安本場比賽開局也投得很抖，前兩局都有被敲出長打，3局上張正偉先敲出二壘安打，隨後林益全大棒一揮，打出中外野方向的兩分打點全壘打，將分數扳成2:2。
4局上，陳品捷保送上壘、開啟富邦該局的攻勢，接著高國輝、李宗賢、張正偉都敲出安打，富邦單局打進3分；隨後在5局上，陳品捷補上2分砲，讓球隊以7:3領先。
陳鴻文此役主投4局被敲4支安打、丟3分退場，5局上富邦換上倪福德上場中繼，但他面對首名打者郭阜林就被敲出陽春彈，讓統一追回1分。不過統一的牛棚表現也不理想，廖文揚上來後連投兩次保送退場，接手的郭恆孝也被蔣智賢敲二壘安打丟2分；7局上，高國輝獲得保送後，靠著方克偉的二壘安打，回來攻下球隊的第11分。
富邦在8局上打完取得11:4的領先，但在下一個半局林克謙卻上來放火，統一連續5支安打、打回4分，也將林克謙給打下場；不過接下來林煜清上場後順利化解危機，統一9局下反攻不利，終場就以3分差吞下敗仗。
富邦本場比賽敲出14支安打、其中9支是長打，而包括林益全和陳品捷都敲出全壘打，展現他們全新打線的恐怖的火力。
統一方面，洋投瑞安主投4又1/3局就被敲9支安打、狂丟6分，表現明顯不及格，而打線上雖然蘇智傑、鄧志偉和郭阜林都有開轟的記錄，全場也敲出12支安打，但投手丟分太多，最終仍舊無力回天。