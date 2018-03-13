中國崛起 紐時：挑戰美國亞洲霸權

綠色國家希望能雙邊討好，如北韓、緬甸、泰國、印尼、菲律賓。

「紐約時報」（The New York Times）就過去5年的中美權力轉移情況詢問專家意見，並以紅、綠、藍3色標註亞太地圖。

（中央社紐約13日綜合外電報導）中國近年逐漸崛起，開始取代美國在部分亞州地區掌握了幾十年的優勢。「紐約時報」報導，中美競爭概況正形塑亞洲未來。

跨太平洋夥伴協定（TPP）原為美國制衡中國的手段，但在川普宣布美國退出後，剩餘11國繼續前進，並在3月8日簽署了新版跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。

這不僅代表亞洲漸漸脫離美國霸權老路，轉向更為流動的架構，更彰顯澳州、日本等國在美國領導缺席下大步向前邁進。

中美兩大強權各自企圖重塑亞洲經濟和政治體系，而亞洲坐擁世界上最多人口，成敗攸關重大。

美國的軍事實力仍然主宰亞洲，但中國已開始利用自身日益增長的軍事和經濟實力，重組區域結構，拉攏諸如菲律賓和印尼等美國的長期盟友。

另外，川普的外交政策善變，又拒斥貿易協定，迫使亞洲各國重新思考戰略，中美權力轉移也可能因此加速。

目前，所有亞洲國家對中貿易額皆超過對美貿易額，比例大多為2比1；隨著中國經濟成長速度超越美國，這種不平衡情況只會持續擴大。

亞洲各國領導人深知，他們在經濟上仰賴北京，內政也因此指望中國。中國已表明，會向友邦挹注投資，並對觸怒北京的國家施加經濟懲罰。

但在同樣衡量大國影響力的軍售方面，美國在亞洲的主宰歷久不衰。

向美國購買軍火的國家，就是將自身軍隊與外交政策與美國掛鉤；美國在亞洲的軍售量遠超中國，也反映出美國溯自二戰時期在亞洲奠定的深遠軍事關係。

夾在北京與華府間的20餘國當中，許多都面臨同一道抉擇難題：該選中國的財富，還是美國的安全保障？

布魯金斯研究所（Brookings Institution）亞洲專家麥丹（Tanvi Madan）表示：「這些國家不想被迫選邊站。」

於是，大多數國家採取的策略，是從中美兩強權汲取最大利益，盡量避免激怒任一國，同時維持自身獨立性。

亞洲的最終結局，極可能與兩陣營壁壘分明的冷戰歐洲格局截然不同。隨著各國接納、拒絕或設法應付中國日益成長的影響力，亞洲將會沿著多條界線分裂。

所有策略都涉及艱難妥協，除能供其他亞洲國家參考外，面對可能到來的中美兩極霸權世界，世界各國有朝一日或許也能借鏡。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉學源）1070313