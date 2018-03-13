影／嫌同業提問太冗長　女記者當眾翻白眼爆紅

中國大陸今（ 13 ）日正舉辦第十三屆全國人大一次會議，記者們在「部長通道」上對官員提問時，一名藍衣女記者因不滿另名紅衣女記者花太長時間提問，當場大翻白眼，整個過程被直播出去，影片意外爆紅，也成為場外另一焦點話題。

13 日全國人大一次會議中，開放「部長通道」讓記者提問，一名紅衣女記者正向國資委主任肖亞慶提問時，一旁穿著藍衣的女記者手托著下巴，表情明顯不耐煩，不僅轉頭撇了紅衣記者幾眼，更直接大翻白眼，向其他記者抱怨，整個過程全被鏡頭記錄下來。

據了解，提問的紅衣女記者是全美電視台台長張慧君，藍衣女記者則是第一財經記者梁相宜。影片爆紅後，有網友點出是因張慧君提問過於冗長又自以為是，才會被同行翻白眼。