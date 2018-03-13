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影／嫌同業提問太冗長　女記者當眾翻白眼爆紅

大陸中心／綜合報導2018/03/13 22:31
▲嫌紅衣女記者提問過於冗長，一旁的藍衣女記者手托下巴，明顯不耐煩。（圖／翻攝自Youtube）
▲嫌紅衣女記者提問過於冗長，一旁的藍衣女記者手托下巴，明顯不耐煩。（圖／翻攝自Youtube）

中國大陸今（ 13 ）日正舉辦第十三屆全國人大一次會議，記者們在「部長通道」上對官員提問時，一名藍衣女記者因不滿另名紅衣女記者花太長時間提問，當場大翻白眼，整個過程被直播出去，影片意外爆紅，也成為場外另一焦點話題。

 13 日全國人大一次會議中，開放「部長通道」讓記者提問，一名紅衣女記者正向國資委主任肖亞慶提問時，一旁穿著藍衣的女記者手托著下巴，表情明顯不耐煩，不僅轉頭撇了紅衣記者幾眼，更直接大翻白眼，向其他記者抱怨，整個過程全被鏡頭記錄下來。

據了解，提問的紅衣女記者是全美電視台台長張慧君，藍衣女記者則是第一財經記者梁相宜。影片爆紅後，有網友點出是因張慧君提問過於冗長又自以為是，才會被同行翻白眼。

這段影片也引發大陸網友熱烈討論，不少網友大讚梁相宜真性情，「現在敢表達真實的不多了」、「藍衣戲好足」、「她只是把我們平時內心的白眼翻了出來」；也有人認為即使再不喜歡，梁相宜的行為還是有損專業，「不管怎麼說都是記者，最起碼素質要有，不管人家說的是對還是錯」、「做事情要分場合，不分場合的真性情，給人的感覺是素質不高」，事後也傳出該公司認為她的行為影響形象，會後立即將她召回公司懲處。


▲第一財經記者梁相宜(左)在全美電視台台長張慧君(右)提問時大翻白眼的影片在網上爆紅。（圖／翻攝自Youtube）

關鍵字翻白眼兩會記者梁相宜
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