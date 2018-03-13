中信5棄將熱身賽全上陣 富邦擊退統一

（中央社記者黃巧雯台北13日綜合報導）中華職棒富邦悍將與統一獅今天在熱身賽交手，兩隊砲聲隆隆，總計敲出5發全壘打，富邦全場敲出14支安打，林益全、陳品捷各敲出兩分砲，終場就以11比8擊敗獅隊。

去年季後遭到中信兄弟釋出的蔣智賢、張正偉、陳鴻文、林煜清、林克謙等5人，今年改披富邦戰袍，今天首場熱身賽全數上陣，陳鴻文擔任先發投手，林克謙、林煜清第8局登板後援，張正偉先發打第一棒，蔣智賢則扛下第四棒重任。

陳鴻文首局就遇到危機，被獅隊蘇智傑、鄧志偉連兩打席「背靠背 」全壘打，失2分，所幸後面及時穩住，僅在4局下再掉1分，主投4局失3分，被敲出4安打，包含2發全壘打，送出5次三振，1次保送。