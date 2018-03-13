前俄諜在英遭毒殺 英要求說明俄不甩

法新社報導，拉夫羅夫表示，英國政府應向莫斯科當局提出正式申請，請求說明（凶手）在英國領土使用的神經毒劑。

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「在發出最後通牒前，你最好先履行自己對國際法的義務。」他指涉的是「禁止化學武器公約」（ChemicalWeapons Convention）

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）一名前俄羅斯雙面間諜日前在英國遭神經毒劑殺害，英國下達最後通牒要求俄國提出解釋，俄國政府今天拒絕這項要求，並聲稱倫敦當局應該提供凶手使用的神經毒劑給莫斯科。

拉夫羅夫指出，俄國沒有收到這樣的申請，並且要求檢視凶手毒殺前俄國雙面諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和他女兒尤莉雅（Yulia Skripal）所使用的俄國製神經毒劑。

拉夫羅夫說：「我們透過正式照會，要求檢視這項毒劑。」他並說，俄國政府並且要求得知調查進度。「我們的要求遭到拒絕」。

他指出：「如果公約規範的流程獲得履行，我保證俄羅斯將會履行本身的責任。」

他堅稱，斯克里帕爾遭到毒殺，責任不在莫斯科當局。他並說，俄國已經準備好和倫敦當局合作。

英國「衛報」（The Guardian）報導，英國首相梅伊向俄國政府下達最後通牒，要求俄國在13日午夜以前，說明斯克里帕爾在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭到毒殺的事件，否則她將斷定這是俄國對英國「非法使用武力」的行徑。

梅伊（Theresa May）主持國家安全會議後，向國會議員表示，俄國「非常可能」要為斯克里帕爾和女兒遭毒殺事件責任。

她警告，英國不會容忍這種「明目張膽在我們國土上殺害無辜平民的行徑」。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1070313