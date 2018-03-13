NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈正妹直播誘惑男網友　媽媽全看到了站博愛座卻也被碎念　網友超無奈跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

德能源業整併 改變歐洲能源版圖

中央社2018/03/13 22:37
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者林育立柏林13日專電）德國兩大能源集團萊茵（RWE）與意昂（E.ON）宣布互換資產和股份，前者今後只經營發電，後者專攻電網與能源相關服務，預料將改變歐洲能源業版圖。

意昂集團總裁泰森（Johannes Teyssen）今天在記者會上坦承，能源市場變化超乎預期，他低估再生能源科技進步的速度。

他說：「這樣的整併結果將有利推動德國和歐洲能源轉型，為意昂帶來幾千個工作機會。」

意昂2年前才將火力和核電等傳統發電業務分割出去，如今取得萊茵的電網和售電業務，在歐洲擁有的配電網長度一下子延長到157萬公里，客戶數增加到4500萬。

隨著電網整合電力與數據，邁向數位化智慧電網，未來意昂將專攻電動車充電、智慧家庭等能源相關服務。

萊茵集團是傳統電力巨擘，在歐洲各國擁有多座火力發電廠和核電廠，透過交易將取得意昂在北海的風場，成為歐洲第2大離岸風電營運商。

德國在5年內將完全廢除核電，整併後的萊茵可望全力拓展綠電。萊茵總裁施密茲（Rolf MartinSchmitz）強調，再生能源正從補貼過渡到自由競爭，有一定規模才有優勢。

德國政府對萊茵和意昂兩大昔日競爭對手整併業務表示歡迎，聯邦經濟部部長賽普利斯（BrigitteZypries）表示，兩個集團從此可專心經營發電和配電網，在兩個領域進行必要的投資。（編輯：廖漢原）1070313

全球經濟成長展望 OECD...王柏融雙響砲 桃猿轟倒中信兄弟

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan