川普忠實盟友 蓬佩奧接任國務卿

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國總統川普今早宣布開除國務卿提勒森，由中央情報局局長蓬佩奧接任。蓬佩奧是川普忠實盟友之一，不論是北韓議題還是外界對川普質疑時，他都站在川普身邊，堅定支持。

擔任國務卿1年多來，提勒森（Rex Tillerson）將被解職的消息不曾停歇。去年11月消息更是甚囂塵上，當時紐約時報就曾報導，川普有意讓蓬佩奧（MikePompeo）取而代之。當時這項報導遭白宮與國務院否認，但現在證明消息不假。

提勒森擔任國務卿任內，外交政策與川普相左，是華府政壇公開的秘密。特別是在北韓議題上，提勒森幾乎是完全狀況外。