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〈央行報告搶先看〉楊金龍看國際局勢動盪 5大因素全

鉅亨網2018/03/13 23:03
鉅亨網 / NOWnews
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台灣央行總裁楊金龍將於周四 (15 日) 赴立院財委會進行業務報告，楊金龍在書面報告中指出，美國將課徵進口鋼鋁懲罰性關稅恐掀起全球貿易衝突，同時，國際經濟金融情勢還要留意 4 大不確定性，包括聯準會 (Fed) 升息步調、各主要央行未來動向、美國公債殖利率上揚速度，以及經貿和政治風險事件。

楊金龍說明，3 月 8 日美國總統川普核定將對進口鋼鐵和鋁製品 (除加拿大、墨西哥和其他被豁免國家) 分別加徵 25%、10% 從價關稅，以保護美國產業，由於美國是台灣鋼鐵產品的最大出口市場，仍宜留意後續影響。

另一方面，針對川普的貿易保護措施，歐盟已表示若出口受到美國任何限制措施影響，將採取措施捍衛歐盟產業，中國也宣布將對自美國進口的高粱啟動反傾銷和反補貼調查。

楊金龍認為，全球貿易保護主義有擴散趨勢，且貿易緊張升溫，可能影響經貿活動。

此外，楊金龍指出，國際經濟金融情勢的發展需要留意 4 大焦點，(1) 美國經濟數據：特別是通膨預期指標和薪資成長率，若呈加速現象，Fed 可能將加快升息步調。

(2) Fed 等主要央行的未來動向：3 月 21 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 是否釋出加速升息的訊號、歐洲央行和日銀是否可能加速量化寬鬆貨幣政策 (QE) 退場？

(3) 美國公債殖利率上揚速度和幅度是否過快或過大，同時帶動美國民間部門和新興經濟體的債務成本大幅攀升？

(4) 經貿及政治風險事件：美國「通俄門」事件發展、美國與北韓領袖的會談、義大利籌組聯合政府是否順利，以及各國是否對美國課徵進口鋼鋁懲罰性關稅進行反制措施。

楊金龍表示，整體而言，主要三大央行加快貨幣政策正常化、貿易保護主義擴散、區域的政治經貿變化以及金融市場動盪，恐影響全球經濟前景。

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