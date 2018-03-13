竊智財權傷美優勢 傳川普下一步懲罰中國

高級官員受訪時表示：「總統考慮的下一步行動，將是（美國貿易法）301條款的相關行動。這條法律專門針對強迫技術轉移和竊取智財權等問題而設計，也可用來應付中國透過『中國製造2025』戰略，試圖掌控未來新興產業的行為。」

「華盛頓自由燈塔」（Washington Free Beacon）報導，川普為了讓國際貿易達到公平，下階段行動將是懲罰北京違法竊取智慧財產，他還將試圖立法強制提高貿易互惠。

這名官員指出，白宮貿易政策團隊擔憂，一旦中國取得自動化和人工智慧（AI）等未來產業的控制權，「美國就不會有未來，至少就經濟而言。因此這是我們下一步行動的方向」。

川普在2017年12月提出的最新白宮國安戰略報告，已點名中國是戰略對手，這使得美國接下來更有理由對中國採取強硬手段。

知情官員表示：「基本上，國安戰略承認我們與中國的貿易關係並不和平。因為中國採取經濟侵略策略，以控制全球市場、保護他們的市場、獲取全世界智財權和主導傳統製造產業，進而掌控許多全球核心天然資源。」

彭博也引述消息人士報導，白宮為了懲罰中國的智財權作為，正考慮對中國進口的多樣消費品課徵高額關稅。

這將是在美國貿易代表署（USTR）依據「1974年美國貿易法」301條款啟動調查後，所採取的因應措施。301條款規定，為了報復外國不公平的貿易行為，美國得單方面課稅。

若美方決定這麼做，他們將聲稱中國持續竊取美國貿易機密、強迫想在中國做生意的美國企業交出專利技術，以及用國家力量協助中國企業取得國外關鍵技術。

目前美國正逐漸形成共識，認為中國這些政策，是為了成為涵蓋半導體和電動車等未來關鍵科技產業主導者，而這恐怕會損害美國商業上和軍事上的技術優勢。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1070313