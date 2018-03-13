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中央社

國務卿也被炒 川普政府人事走馬燈轉不停

中央社2018/03/13 23:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統川普今天突然宣布撤換國務卿提勒森，由中央情報局局長蓬佩奧接替。川普上任一年多來，人事易動如走馬燈，部會首長和高層幕僚更換數十人，還自誇這是活力的表現。

提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿僅14個月，早在去年傳出他私下罵川普低能後，他和川普間的嫌隙就已公開，他將離職的傳聞多次浮上檯面，但沒想到剛訪問非洲回來，就收到他「被辭職」的消息。

川普早上突然在推特（Twitter）推文，宣布中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）將接任國務卿。美聯社報導，據國務院官員透露，提勒森9日就被告知此事，但川普從未向他說明為何遭到撤換。

自脾氣火爆而個性善變的川普上台以來，這種情況已不是新鮮事，眾多高官和親信陸續被逼退或自行掛冠，總計已達將近40人。媒體最近盛傳川普的第2位白宮幕僚長凱利（John Kelly）和第2位國安顧問麥馬斯特（HR McMaster）都可能離職，不料提勒森先走一步。

備受川普喜愛的美女幕僚希克斯（Hope Hicks）和白宮幕僚秘書波特（Rob Porter）因縱橫交錯的醜聞先後離職之後，川普曾推文譴責各項稱「白宮陷入混亂」的報導是「假新聞陳述」。

川普說：「錯！人總是來來去去。」他又說：「我還想換掉一些人（總是追求完美）。沒有混亂，只有很棒的活力。」

細數川普政府離職的要員，包括首任國家安全顧問佛林（Mike Flynn）、新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）、首任幕僚長蒲博思（Reince Priebus）、聯絡室主任史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）、首席策士巴農（Steve Bannon）和衛生部長普萊斯（Tom Price）。

白宮幕僚班底更是不斷換血，高層官員流動率據統計達43%，創下白宮數十年來最高紀錄。川普苦於難以補滿職缺，因為他不願任用被他視為不忠的共和黨人，而認為他反覆無常的共和黨人，也不願為他效力。

到川普麾下工作的人常常無法持久，因為環境變動性高，有時還得面對殘酷割喉競爭，總統的推文與法院的傳票使情況更加惡化，令人精力消耗殆盡。

艾森豪行政辦公大樓（Eisenhower ExecutiveOffice Building）是大部分總統幕僚工作之處，這棟建築物以花崗岩、石板和鑄鐵建造，隔著西行政大道（West Executive Avenue）與白宮相對。現在造訪這棟大樓，有時就像穿過一座鬼城。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員鄧恩坦帕斯（Kathryn Dunn Tenpas）研究過去6任總統的白宮官員變動情形。

她指出：「職缺不斷堆疊。有些職缺本來就空著，加上（川普上任）第1年離職的人，現在又有第2年離開的人。」

白宮12個公認對總統最重要的幕僚職位中，目前只有5個仍是川普上任時最早帶來的人。

報導指出，部分官員私底下花了很多時間，試圖搞清楚要怎麼離開白宮，但不要顯得對川普不忠，或刺激到這位易被激怒的總統。（譯者：林治平）1070313

竊智財權傷美優勢 傳川普...不知為何被炒 提勒森祝福蓬佩奧

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