站博愛座旁卻被老夫婦碎念「居然想坐」　讓她超無奈

大眾交通運輸工具上設置博愛座雖然立意良好，但近年來卻屢傳讓坐爭議。一名女網友透露， 13 日攜帶大型行李搭火車，上車後找座位時正好站在博愛座前，卻被一個老婦人碎念「他剛剛想要坐欸，這是博愛座欸！」讓她無奈地說「怎麼變成博愛座=只有老人可以坐」。

該名網友在臉書《爆怨公社》發文表示， 13 日搭火車時，因自己攜帶大型行李，怕擋到後面的人，上車後就先往車內移動，想找找看還有沒有座位，雖然當時正巧站在博愛座前，但自己並沒有要坐下的意思。

此時，一名在原 po 之後上車的老婦人靠近她，表示「這是博愛座欸」，原 po 也立刻讓出空間給婦人和她的丈夫坐，不料兩人坐下後，婦人立刻對丈夫說「他剛剛想要坐欸，這是博愛座欸！」之後兩人不斷看著原 po 碎念，讓她很是無奈。