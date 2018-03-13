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生活

站博愛座旁卻被老夫婦碎念「居然想坐」　讓她超無奈

生活中心／綜合報導2018/03/13 23:27
▲一名女網友搭火車時站在博愛座前，卻被一對老夫婦碎念「居然想座」，讓她好無奈。（示意圖／翻攝自網路）
▲一名女網友搭火車時站在博愛座前，卻被一對老夫婦碎念「居然想座」，讓她好無奈。（示意圖／翻攝自網路）

大眾交通運輸工具上設置博愛座雖然立意良好，但近年來卻屢傳讓坐爭議。一名女網友透露， 13 日攜帶大型行李搭火車，上車後找座位時正好站在博愛座前，卻被一個老婦人碎念「他剛剛想要坐欸，這是博愛座欸！」讓她無奈地說「怎麼變成博愛座=只有老人可以坐」。

該名網友在臉書《爆怨公社》發文表示， 13 日搭火車時，因自己攜帶大型行李，怕擋到後面的人，上車後就先往車內移動，想找找看還有沒有座位，雖然當時正巧站在博愛座前，但自己並沒有要坐下的意思。

此時，一名在原 po 之後上車的老婦人靠近她，表示「這是博愛座欸」，原 po 也立刻讓出空間給婦人和她的丈夫坐，不料兩人坐下後，婦人立刻對丈夫說「他剛剛想要坐欸，這是博愛座欸！」之後兩人不斷看著原 po 碎念，讓她很是無奈。

原 po 感嘆地表示，博愛座應該是禮讓給有需要的人，並非只是禮讓給老人，或許有些人有懷孕、腳受傷等隱性需求，不是只有老人能坐，「怎麼變成博愛座=只有老人可以坐」。

文章一出引發網友熱議，紛紛留言表示「過去是躺著也中槍現在連站著都中標」、「台灣的博愛座都被道德綁架了」、「現在倚老賣老的人太多了，沒讓座就一直瞪著你、一直碎念！」、「博愛座本來是種美德，可以被扭曲成這樣，也很不簡單」、「真心覺得要把博愛座廢掉改成愛心座」。
 

關鍵字博愛座讓坐火車隱性需求
「兒心臟在那…」他替器捐者盡孝道

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