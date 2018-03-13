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中央社

中國金改新機構 郭樹清出線呼聲高

中央社2018/03/13 23:59
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北13日電）根據中國國務院的機構改革方案，金融監管機構銀監會和保監會將整併，陸媒分析，從保監會主席懸缺了11個月來看，這個決定並不意外，而銀監會主席郭樹清出任新銀保會首任主席呼聲最高。

中國保險監督管理委員會前主席項俊波2017年4月因涉嫌嚴重違紀被調查，並被中共中央組織部免去職務，此後保監會主席一職懸缺至今。

中國銀行業監督管理委員會主席郭樹清則是在2017年2月赴任。他曾任國家外匯管理局長、中國建設銀行董事長、中國證券監督管理委員會主席，有豐富的金融管理經驗，也曾任山東省長，有「改革猛將」之稱。

近一年來，有關中國金融監管機構「一行三會」中3個監管委員會整併的消息屢見媒體，隨著中國國務院13日上午正式向全國人大提交「國務院機構改革方案」，「一行三會」未來將成為「一行兩會」。

「一行」指的是中國人民銀行（中國央行）。人行行長周小川在位15年，即將退休。路透社2月報導，中國國家主席習近平的經濟智囊、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴是接替人行行長的熱門人選。

陸媒「券商中國」引述中國央行研究局局長徐忠說，銀行與保險統一監管有利於集中整合監管資源、發揮專業化優勢。

至於為何不是三會合併而是兩會合併，報導引述中國全國社保基金理事會理事長樓繼偉表示，在資本充足率、償付能力以及自身風險匹配能力方面，保險和銀行有類似性。而證監會是管資訊披露真實性，特別是管欺詐，屬於投資者保護範疇，對證券公司沒有資本金要求。因此銀保合併有相近性，而證監會不一樣。

多家陸媒也引述中國國務院參事馬力說，證監會的改革需要即中更大的力量去推進，機構改革不可能一步到位。（編輯：張淑伶）1070313

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