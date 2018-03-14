命根子尺寸影響性福　這個地方加大有助雄風

栩仕診所院長許耕榕醫師指出，不論是何種原因引起的勃起功能障礙，若引起困擾達半年以上、各種治療無效，勃起長度不及9公分或周徑少於7公分，在經過性功能門診諮商後排除出血體質，即可考慮進行陰莖整型手術。然而術後效果則深受患者主觀的影響，未必盡如人意，也有患者植入人工陰莖後認為長度大不如前、又不滿意龜頭相形之下略顯小，或者本就自覺勃起時龜頭不夠大，而要求醫師協助改善。

生活中有許多事關乎大小，其中以男女性事而言，就普遍存在「陰莖大就是強」的迷思。當男歡女愛時，一旦出現勃起功能障礙簡直大煞風景，不僅男性自覺有損尊嚴，就連女性也無法獲得滿足。部分男性在嘗試過藥物或其他方法仍覺效果不佳時，會選擇以手術方式來加長或增大命根子，盼能重振雄風。

為正視患者的「小看自己」的自卑心態，儘管手術可靠，許耕榕仍會於術前充分溝通術後恐發生少見的麻木等併發症。整形手術過程中會先施行第一個包皮環切傷口，並擴創到巴氏膜，在所有「冠狀溝後靜脈叢」的小靜脈完全被分離後，先後於恥骨部位及陰莖陰囊交界處，進行90度Z型整形術，也就是一共進行兩個90度Z型整形術，以利放長陰莖幹。

有別於傳統的VY形整型陰莖拉長術、也不從下腹和臀部取自體脂肪加到陰莖幹，以避免日後多數被吸收，恐引發組織成塊狀反應。許耕榕改用自體包皮來取代，使得陰莖增大量與包皮皮瓣的量達成正比，而利用90度的Z型整形術造就較寬廣的陰莖基部，少數還因此提升性行為過程的刺激感。

術後的研究顯示，冠狀溝後靜脈叢分離出多達29條小血管，全數結紮後會讓龜頭回血改道至「尿道海綿體」，龜頭的血液豐盛不再呈現冰冷感，且有增大現象。性行為發生時，澎湃的血液就會被引導到交合段，植入的人工陰莖體也會明顯脹大，多數患者都能滿意術後結果。

任何手術都有風險，更何況攸關一輩子的性能力，許耕榕是全球陰莖植入術中目前第一人使用局部麻醉便能完成的醫師，有助降低不少手術的後遺症。然而他也呼籲男性朋友，除非萬不得已，陰莖整型應是最後的手段。