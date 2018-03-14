NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈學運占立院無罪　葉：處理原則不變海軍爆採購弊案　約詢承辦人釐清跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

名家論壇》賴祥蔚／大數據的新商機與國安危機

文／賴祥蔚2018/03/14 08:00
▲假帳號問題也牽動美國總統大選結果。（圖／達志影像／美聯社 ）
▲假帳號問題也牽動美國總統大選結果。（圖／達志影像／美聯社 ）

大數據在台灣已經成為一門流行的學問，不少政府首長都強調決策會參考大數據，很多行業趕流行，也說自己的產品或服務結合了大數據，不過細看內容，往往只是有數據分析而已，不是真正的大數據。

大數據的面向很多，最主要是要全面了解使用者的「足跡」，從早期的上過什麼網、查了什麼詞，到後來試著進一步整合手機定位以及電子商務，最高目標是完全掌握使用者的行為。

大數據的面向之一是網路的社群口碑，也有人稱之為網路聲量，國外通常稱之為社群傾聽（social listening）。台灣做社群傾聽的業者不少，主要服務內容包括針對網路上的即時新聞進行監測、追蹤網路上正面及負面評論的發展趨勢、以及比較相關競爭品牌之間的消長。

過去做社群傾聽或網路聲量，很少結合使用者的偏好。舉例來說，業者可以監測蔡英文總統、柯文哲市長或是侯友宜的最新報導、了解他們在網路上被討論的情況、以及知道跟競爭對手之間的消長，但是很少進一步結合網路上這些討論者的「足跡」。

這個情況最近有了改變。意藍科技原本已有OpView進行社群傾聽的分析，現在又推出了PeopleView的服務，藉由跟許多重要網站合作，把原本對於opinion的社群傾聽分析，進一步結合對於people的網路足跡分析。

過去分析的是最新的新聞、網路上有誰在討論、怎麼討論，如今藉由主要網站的提供資訊，還可以知道這些討論者的網路瀏覽行為與興趣，這裡面蘊含了驚人的商機，值得台灣各行各業都來取經。

除了商機，社群傾聽也有危機，包括個人層面的隱私危機，以及國家層面的安全危機。

現在的社群傾聽結合了網路足跡，基本上不會進行個人身分的辨識，所以不會有隱私問題。網友如果不放心，可以透過ios的私密瀏覽或是安卓的無痕模式上網，甚至可以進一步取消手機的廣告設定，消除自己的網路足跡。

比較麻煩的是國安危機，這就是國外正在熱烈討論、牽動上一屆美國總統大選結果的假帳號問題。

假帳號影響輿論不是新聞，意藍科技的董事總經理楊立偉博士日前接受News98「民意新連線」節目訪問就指出，透過帳號成立的時間、發文是否不一致，可以揪出六、七成假帳號。

不過在此同時，機器學習的科技也在進步。楊立偉博士指出，如果長期養帳號，為每個帳號設定好固定的人口變項以及行為模式，然後再透過vpn（虛擬私人網路）來隱藏真實的上網地點，這種假帳號的辨識難度就提高很多。有心機構只要長期養幾千個、甚至幾萬個假帳號，就有機會技巧性地影響網路輿情，進而影響政府的決策。

包括台灣在內，世界各國越來越重視大數據的同時，不只要積極探求真實的民意、挖掘潛在的商機，更要結合最尖端的人才，趁早思考怎麼化解潛在的危機。

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇大數據數據分析商機網路足跡假帳號
陳弘志》府蓋圍籬　嗅到占領風吹起觀點／黃志賢：兩岸發展如泡功夫茶

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan