導演被列暗殺名單　無懼拍出金球獎影片

2018年金球獎最佳外語片得主《烈愛天堂》（In The Fade），探討現今社會的仇恨與對立，靈魂人物黛安克魯格飾演的母親卡蒂雅，因為一場恐怖爆炸攻擊，奪走了摯愛的丈夫與兒子，悲傷又憤怒的她選擇勇敢站起來，決心用自己的方式伸張正義。

導演法提阿金（Fatih Akin）提到拍攝《烈愛天堂》的起源，他表示幾起在德國發生的仇外案件，吸引了他的目光，因此他開始思考「復仇」的心理狀態。它真的存在嗎？有人真的會「尋仇」嗎？如果是自己遇上了，會不會走上這條路？因而促成了《烈愛天堂》的拍攝。