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娛樂

導演被列暗殺名單　無懼拍出金球獎影片

記者翁新涵╱台北報導2018/03/14 08:30
▲黛安克魯格（右）在片中表現優異。（圖／東昊，2018.03.13）
▲黛安克魯格（右）在片中表現優異。（圖／東昊，2018.03.13）

2018年金球獎最佳外語片得主《烈愛天堂》（In The Fade），探討現今社會的仇恨與對立，靈魂人物黛安克魯格飾演的母親卡蒂雅，因為一場恐怖爆炸攻擊，奪走了摯愛的丈夫與兒子，悲傷又憤怒的她選擇勇敢站起來，決心用自己的方式伸張正義。

導演法提阿金（Fatih Akin）提到拍攝《烈愛天堂》的起源，他表示幾起在德國發生的仇外案件，吸引了他的目光，因此他開始思考「復仇」的心理狀態。它真的存在嗎？有人真的會「尋仇」嗎？如果是自己遇上了，會不會走上這條路？因而促成了《烈愛天堂》的拍攝。

導演說：「我感到憤怒。」憤怒起自於德國的各種面向歧視：新納粹崛起、恐怖攻擊、警察和法庭的打壓等等，許多原本應是歧視引起的案件，卻變造成搶劫鬥毆名目草草掩蓋……而身為現居德國的活躍土耳其裔人，法提阿金的名字早已列在多個法西斯組織的暗殺名單中，甚至波及到《烈愛天堂》的國外版本預告，吵得不可開交，甚至被迫關閉留言功能。

而片中女主角黛安克魯格的表現，更是優異。從幸福人母的角色，演到失去至親轉變成復仇女神，從天真優雅到視死如歸，讓她憑《烈愛天堂》「地表最令人動容母親」一角登上坎城后座，可說是實至名歸，而黛安克魯格也終於因此擺脫了美女花瓶的刻板印象。

關鍵字烈愛天堂金球獎黛安克魯格
男星淋浴戲全裸　身材好到讓人心動

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