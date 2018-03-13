巷仔內》陳弘志／府將蓋圍籬　嗅到占領風要吹了？

2014 年因質疑立法院黑箱審查服貿協議引爆「318 太陽花」學運，檢方事後依煽惑他人犯罪、妨害公務等多罪起訴學運領袖黃國昌、林飛帆、陳為廷等 22 人。台北地院一審以本案符合「公民不服從」等阻卻違法事由，判他們無罪。檢方不服繼續上訴，高等法院 13 日二審宣判駁回上訴，維持無罪原判。

檢方起訴指出，立法院被太陽花占領了 24 天，民主議事功能全部癱瘓。不過北院認為群眾占領立法院無罪是基於「公民不服從」概念，引述著作「正義論」 所定義的公民不服從，指「基於改變法律或政府政策之目的而發動之公開、非暴力、基於良知的違法政治活動」。

全台灣民眾並不是全都都支持服貿，也不是全都都反對服貿，但太陽花群眾占領立法院，讓其他法案進度跟著全部受阻。對於這起事件，有人認為學生基於良善理念，應該無罪，也有人認為應該「有罪但可輕罰、不罰，但不應鼓勵」，不論社會兩方看法怎麼迥異，法院一、二審都已做出司法上的見解。

再來看看另一頭的總統府。總統府表示，在去年八月發生民眾攜械欲闖入、砍傷門口衛哨憲兵事件後，朝野立委都要求總統府強化維安。根據總統府送進立法院的檢討報告，總統府除強化維安部署，未來還將在四周增設「景觀圍籬」，以加強府區的阻絕功能。

府方表示，景觀圍籬是在固定的混凝土地樁上，以不鏽鋼焊網組成的圍籬，具有視線可穿透性，未來會安裝在府區維安必要的區段上，不會把整個總統府包起來。

其實美國白宮也設有柵欄，並有層層國安人員嚴密駐守，因此總統府設置景觀圍籬並不為過，也不算開民主倒車，只是反映了一個現象。美國白宮設置柵欄，基於她是世界首強，影響力擴及全球，也得罪許多中東和穆斯林國家，面對動輒祭出實際「斬首」行動的恐怖分子，白宮有設置柵欄的需要。反觀台灣，台灣的景觀圍籬，幾乎不是面對外來的恐怖分子，而是自己的人民。

其實，台灣每 2 年就辦一次大型選舉，今年底 2018 就有一波，兩年後的 2020，又可以選舉總統。照理講，台灣政黨輪替已多次，連民進黨都已執政、下台兩次，台灣人民手中每 2 年就會有一票，可以決定下屆政權是誰，這已不是滿清末年的武昌起義、或是法國大革命的帝制背景，人民沒有必要事事揭竿而起，企圖衝進「皇宮殿堂」推翻「永恆政權」，但為何台灣的抗爭，陸續興起衝鋒陷陣占領公署、立法院、行政院、甚至點名總統府的風潮？

服貿的抗爭，畢竟屬於經濟市場開放層次，與黑奴、種族、族群壓抑等人權議題不同。經濟市場該開放或不開放，各有利弊可以討論。從歷史角度來看，許多當年對的事，經過 50年、100年，甚至 200 年的回頭檢視，不見得觀點都跟當時一樣，一切都很難論斷。

法院一、二審的判決，已經說明群眾衝進立法院無罪論，現在的立法院因此堆起更多、更高的拒馬，封閉更廣的路口，總統府也跟進興建「景觀圍籬」，只是圍籬防制的對象是自己人民，占領風已在台灣各地慢慢吹起....。