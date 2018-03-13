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政治

千億德商是一人公司？網酸爆中市府

記者戴祺修／綜合報導2018/03/14 06:53
▲台中市長林佳龍日簽高調宣布被德商「霍夫曼諮詢公司」相中，要投資台中千億蓋海水礦場，但卻遭踢爆是恐是一人公司。（圖／資料照片 , 2018.3.14)
▲台中市長林佳龍日簽高調宣布被德商「霍夫曼諮詢公司」相中，要投資台中千億蓋海水礦場，但卻遭踢爆是恐是一人公司。（圖／資料照片 , 2018.3.14)

台中市政府日前高調宣布德商「霍夫曼諮詢公司」投資1100億元新台幣，將在台中港興建全球首座多元製程「海水採礦」場，萃取鎂、鋰等高價值金屬，最快4年後投產，年產量230萬公噸，能創造15億美元產值，和1000個工作機會。

原本高技術、高金額的投資案，應該是有利台中與台灣整體產業發展，但不料卻被爆出，霍夫曼的個人工作室位於一個人口僅萬人的小鎮托爾內斯，報導指出詢問德國經濟文化辦事處，得到回應卻是「沒聽過該公司。」德國工商會也無註冊，更未取得專利，甚至傳出霍夫曼公司根本只有一位員工。

至於海水採礦技術，報導指出「歐洲專利局」（European Patent Office）網站上，確實有為霍夫曼在2013年，提出名為「海水開採程序與設備」的專利申請。但是專利局資料顯示，霍夫曼的申請不僅尚未通過，且在2015年被認定將撤銷。也有報導指出專家學者也說，海水採礦是未來趨勢，但目前各國還在實驗室階段，尚未投入商業使用。 

而在台中市政府宣布投資的記者會新聞稿上更寫道，霍夫曼是由西門子、福斯汽車所組成的公司，但被爆料之後台中經發局長呂曜志則改口說新聞稿是「寫錯了」。

事件爆發之後，在網路上也迅速發酵，網友酸「1人公司怒賺千億 還不趕快加入DPP」、「如果是柯P不知道會鞭多久這則喔 沒事沒事 等等就洗過去了」、「不覺得是被騙，是騙老百姓所謂招商成功的政績啦～」、「MOU也不算是合約啦 不過整個市府被抓去簽都不先調查？」

台中市政府經發局強調，對於有意願投資台中的案件，市府均抱持樂觀、開放、謹慎查證的態度辦理，目前雙方簽署MOU（合作意向書），才要開始進入實質審查及把關程序，未來還有送中央環評、投審會等跨部會許多程序，對於外資投資台中，市府「大膽歡迎，謹慎落地」。

對於公司規模的質疑，經發局說，歐洲投資案型態前期多採「特殊目的實體」形式，由財務或諮詢顧問公司協助進行評估及規畫，並非一開始即由資金供給公司直接出面逕行投資，待確定落腳地點後，再由投資者組成適當型態出資。

經發局表示，霍夫曼目前來台評估投資的形式即屬SPE，目前該公司同步在南韓及西班牙為出資者評估投資地點，確認地點後，投資者組成型態可能由主投資方出面成立子公司，或是各投資方合組新公司，許多投資組成型態均有可能性，因此，不宜在投資評估初期即以霍夫曼的資本額來斷定投資案型態。

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