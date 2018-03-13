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中央社

慎待北韓對話誠意 日本要求先落實非核

中央社2018/03/14 00:03
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京13日綜合外電報導）日本首相安倍晉三今天與南韓國家情報院長徐薰（Suh Hoon）會談，並表示雖然他歡迎與北韓就非核化議題進行任何對話，但北韓必須採取實際行動，落實非核。

美聯社報導，與徐薰一開始會談時，安倍便說：「我認為北韓採取具體行動，落實所言至關重要。」

美國總統川普已同意於5月會見北韓領導人金正恩，南韓總統文在寅與金正恩的高峰會則將於4月底登場。

徐薰於東京向日本官員簡報情勢發展。他是上週在平壤與金正恩會晤的南韓代表團成員之一。代表團另一位高階成員則於北京向中國官員簡報相關情況。

路透社報導，安倍對徐薰說，日本希望與北韓進行的任何非核化對話，也納入解決70、80年代北韓特務綁架日本公民問題。他還表示，北韓必須展現去核的意願。

安倍說：「解決綁架、核武及飛彈問題是日本的核心政策。」

安倍要求任何與北韓的談判中納入日本國民遭綁架議題，此舉可能成為日本與南韓分歧的根源。

一年多來，南韓因北韓發展核武及試射飛彈導致緊張關係升高，但北韓上個月派遣高階代表團至南韓參加平昌冬奧後，朝鮮半島的緊張情勢開始出現緩解跡象。

日本抱持更審慎態度看待兩韓、美國與北韓的談判前景，且曾警告絕不接受「為談判而談判」。（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1070313

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