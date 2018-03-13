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中央社

亞馬遜品牌聲譽居冠 蘋果谷歌排名下滑

中央社2018/03/14 00:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社倫敦13日綜合外電報導）一項年度品牌聲譽調查顯示，蘋果與Alphabet旗下的谷歌名次下跌，亞馬遜公司連續3年高居第一，電動車製造商特斯拉將旗下車款Roadster送上太空後，排名扶搖直上。

路透社報導，根據哈瑞斯民意調查（Harris Poll）今天發布的年度企業聲譽商數（ReputationQuotient）調查，蘋果（Apple）排名從第5落到第29，谷歌（Google）從第8掉到第28。蘋果近至2016年時，品牌聲譽還創下第2名佳績。

這項調查自1999年起，在每年12月11日至隔年1月12日之間，對2萬5800名美國成人進行「最有曝光率」企業品牌的聲譽調查。

哈瑞斯民意調查執行長格茲瑪（John Gerzema）表示，蘋果和谷歌名次下跌，歸因於兩家公司推出的吸睛產品數量不如過去幾年。

這類產品包括谷歌當年推出的Google文件、Google地圖等免費服務，與蘋果前執行長賈伯斯（Steve Jobs）推出的iPod、iPhone和iPad等產品。

同時，亞馬遜公司（Amazon.com Inc）穩居第一名，除2015年滑落第2外，已霸佔冠軍寶座5年。

格茲瑪將亞馬遜的排名，歸功於他們在消費者生活的涉足範圍日益擴大，併購全食超市公司（WholeFoods），進軍生鮮領域就是一項好例子。

格茲瑪表示，馬斯克（Elon Musk）的特斯拉公司（Tesla）雖然在地球上準時交車成績不甚理想，但以太空探索科技公司（SpaceX）火箭將旗下Roadster車款送上外太空的勢頭，名次仍從第9上攀至第3。（譯者：陳乃瑜/核稿：嚴思祺）1070313

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