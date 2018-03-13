NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈阿瑞亞塔降臨費城　誓言贏回冠軍避免仲裁　洋基隊重新簽下法官跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

國務卿走馬換將 川普準備與金正恩過招

中央社2018/03/14 00:55
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布撤換國務卿提勒森，他對這位外交門外漢不滿已久，如今換上對他極忠誠的中央情報局長蓬佩奧接替，主要顯然要為5月與北韓領導人金正恩的高峰會作準備。

65歲的提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿短短14個月做得相當辛苦，他是石油業聞人，棄商從政投入川普政府後，因為缺乏行政經驗，又常遭愛放砲的川普攪局，工作表現備受各方指責。

提勒森在外交政策上常與川普意見相左，特別是在伊朗與北韓問題方面。在川普政府決定對北韓採取強硬手段，甚至傳言不惜發動小規模軍事行動時，提勒森仍試圖透過外交政策促使北韓妥協，屢次遭川普打臉。

川普上週決定接受金正恩邀請舉行高峰會談時，提勒森正在非洲訪問，這項重大的外交發展顯然提勒森並未參與，完全在狀況外。

提勒森就職後很快就不為川普所喜，雖然一再否認兩人失和，但在傳出他私下罵川普「低能」後，外界早就斷定他來日無多。果然，川普今天透過推文宣布他將離職，由中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）取代。

美國日前剛宣布，川普將在5月底前與金正恩舉行歷史性的會談。官員表示，川普此時宣布這項上任一年餘來的最重大人事異動，主要原因是要在川金會登場前調整政府團隊，以準備好與金正恩過招。

川普盛讚將接棒的蓬佩奧說：「他將繼續我們的各項計畫，包括恢復美國在世界的地位，強化我們的聯盟關係，對抗我們的敵人，以及尋求朝鮮半島非核化。在這個關鍵時刻，他是恰當的人選。」

路透社報導，行政部門官員透露，蓬佩奧與川普一向配合甚佳，因此挑在川金會以及重要的貿易談判登場前派他上陣。

54歲的蓬佩奧曾服役美國陸軍，畢業於哈佛法學院，擔任堪薩斯州共和黨國會議員時，獲川普重用出任中情局長，一向忠誠力挺川普。

他的任命案如獲參議院通過，上任時將帶來多項資產，首先是川普對他的信任，其次是擔任公職的經驗以及對國會和聯邦官僚體系的了解。他任職中情局時與屬下關係遠勝提勒森與職業外交官的關係。

現任與卸任官員都表示，蓬佩奧與國會和白宮的關係可能比提勒森好，但是他必須找出方法對付讓提勒森十分頭痛的難纏老板，而且他接掌國務院後，將面臨許多資深外交官離職與川普砍預算的問題。

「華盛頓郵報」報導，川普此時走馬換將看來必定與川金會將屆有關，妙的是，下台的提勒森對北韓持鴿派立場，蓬佩奧則態度較為強硬。

華府智庫新美國基金會（New America）北韓專家迪馬喬（Suzanne DiMaggio）說：「如果川普政府真想與北韓展開會談，川普所以在此時陣前換將，可能是因為他認為蓬佩奧立場較為鷹派，比起提勒森更能表達他的想法。」但其他專家認為，蓬佩奧換了位置，立場也可能修正。

美國約翰霍普金斯大學美韓研究所（US-KoreaInstitute）經營的網誌北緯38度（38 North）創辦人魏特（Joel Wit）則說，平壤可能對這項人事異動持正面看法，因為蓬佩奧與川普關係密切。他說：「我想蓬佩奧可能夠聰明，知道總統要的是什麼，而他希望總統成功。」（譯者：林治平）1070314

亞馬遜品牌聲譽居冠 蘋果谷...英控俄毒殺雙面諜 俄：破壞...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan