國務卿走馬換將 川普準備與金正恩過招

提勒森在外交政策上常與川普意見相左，特別是在伊朗與北韓問題方面。在川普政府決定對北韓採取強硬手段，甚至傳言不惜發動小規模軍事行動時，提勒森仍試圖透過外交政策促使北韓妥協，屢次遭川普打臉。

65歲的提勒森（Rex Tillerson）擔任國務卿短短14個月做得相當辛苦，他是石油業聞人，棄商從政投入川普政府後，因為缺乏行政經驗，又常遭愛放砲的川普攪局，工作表現備受各方指責。

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天宣布撤換國務卿提勒森，他對這位外交門外漢不滿已久，如今換上對他極忠誠的中央情報局長蓬佩奧接替，主要顯然要為5月與北韓領導人金正恩的高峰會作準備。

川普上週決定接受金正恩邀請舉行高峰會談時，提勒森正在非洲訪問，這項重大的外交發展顯然提勒森並未參與，完全在狀況外。

提勒森就職後很快就不為川普所喜，雖然一再否認兩人失和，但在傳出他私下罵川普「低能」後，外界早就斷定他來日無多。果然，川普今天透過推文宣布他將離職，由中情局長蓬佩奧（Mike Pompeo）取代。

美國日前剛宣布，川普將在5月底前與金正恩舉行歷史性的會談。官員表示，川普此時宣布這項上任一年餘來的最重大人事異動，主要原因是要在川金會登場前調整政府團隊，以準備好與金正恩過招。

川普盛讚將接棒的蓬佩奧說：「他將繼續我們的各項計畫，包括恢復美國在世界的地位，強化我們的聯盟關係，對抗我們的敵人，以及尋求朝鮮半島非核化。在這個關鍵時刻，他是恰當的人選。」

路透社報導，行政部門官員透露，蓬佩奧與川普一向配合甚佳，因此挑在川金會以及重要的貿易談判登場前派他上陣。

54歲的蓬佩奧曾服役美國陸軍，畢業於哈佛法學院，擔任堪薩斯州共和黨國會議員時，獲川普重用出任中情局長，一向忠誠力挺川普。

他的任命案如獲參議院通過，上任時將帶來多項資產，首先是川普對他的信任，其次是擔任公職的經驗以及對國會和聯邦官僚體系的了解。他任職中情局時與屬下關係遠勝提勒森與職業外交官的關係。

現任與卸任官員都表示，蓬佩奧與國會和白宮的關係可能比提勒森好，但是他必須找出方法對付讓提勒森十分頭痛的難纏老板，而且他接掌國務院後，將面臨許多資深外交官離職與川普砍預算的問題。

「華盛頓郵報」報導，川普此時走馬換將看來必定與川金會將屆有關，妙的是，下台的提勒森對北韓持鴿派立場，蓬佩奧則態度較為強硬。

華府智庫新美國基金會（New America）北韓專家迪馬喬（Suzanne DiMaggio）說：「如果川普政府真想與北韓展開會談，川普所以在此時陣前換將，可能是因為他認為蓬佩奧立場較為鷹派，比起提勒森更能表達他的想法。」但其他專家認為，蓬佩奧換了位置，立場也可能修正。

美國約翰霍普金斯大學美韓研究所（US-KoreaInstitute）經營的網誌北緯38度（38 North）創辦人魏特（Joel Wit）則說，平壤可能對這項人事異動持正面看法，因為蓬佩奧與川普關係密切。他說：「我想蓬佩奧可能夠聰明，知道總統要的是什麼，而他希望總統成功。」（譯者：林治平）1070314