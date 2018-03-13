英控俄毒殺雙面諜 俄：破壞莫斯科名聲

英國「衛報」（The Guardian）報導，梅伊向俄國政府下達最後通牒，要求俄國在13日午夜以前，說明斯克里帕爾在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭到毒殺的事件，否則她將斷定這是俄國對英國「非法使用武力」的行徑。

（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯今天抨擊英國指控俄國涉及以神經毒劑殺害一名前俄羅斯雙面間諜，是在破壞莫斯科當局的名聲，並要求倫敦當局提供凶手使用的神經毒劑給莫斯科。

俄羅斯外交部今天為此召喚英國大使。

俄羅斯外交部在聲明中說：「英國當局的行動是公開挑釁，這起事件是英國當局另一個破壞俄國名聲的齷齪行動。」

「任何對俄羅斯採取制裁行動的恫嚇，絕對會有回應。」

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）表示：「在發出最後通牒前，你最好先履行自己對國際法的義務。」他指的是「禁止化學武器公約」（ChemicalWeapons Convention）。

法新社報導，拉夫羅夫表示，英國政府應向莫斯科當局提出正式申請，請求說明（凶手）在英國領土使用的神經毒劑。

拉夫羅夫指出，俄國沒有收到這樣的申請，並且要求檢視凶手毒殺前俄國雙面諜斯克里帕爾（SergeiSkripal）和他女兒尤莉雅（Yulia Skripal）所使用的俄國製神經毒劑。

拉夫羅夫說：「我們透過正式照會，要求檢視這項毒劑。」他並說，俄國政府並且要求得知調查進度。「我們的要求遭到拒絕」。

他指出：「如果公約規範的流程獲得履行，我保證俄羅斯將會履行本身的責任。」

他堅稱，斯克里帕爾遭到毒殺，責任不在莫斯科當局。他並說，俄國已經準備好和倫敦當局合作。

梅伊（Theresa May）主持國家安全會議後，向國會議員表示，俄國「非常可能」要為斯克里帕爾和女兒遭毒殺事件負責。

她警告，英國不會容忍這種「明目張膽在我們國土上殺害無辜平民的行徑」。（譯者：陳政一）1070314