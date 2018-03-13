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中央社

好好說再見 提勒森3月底告別國務院

中央社2018/03/14 03:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓13日專電）美國總統川普推特發文宣布撤換國務卿提勒森後，提勒森下午親自出席新聞簡報會，感謝並讚揚國務院同仁這14個月來和他一起打拚。

這是提勒森最後一次以國務卿身分，現身新聞簡報室。

好用社交媒體的川普，一早透過推特宣布現任中情局長蓬佩奧接任國務卿，不用社群媒體的提勒森也和眾人一樣，一早是幕僚告知川普的推特內容，才知道自己將離任的消息。

國務院新聞簡報室下午出現川普政府上任以來的罕見盛況，而提勒森在簡報會中上沒有接受提問，也未多談和白宮之間就職務變化的溝通往來細節。

在遭撤換後，提勒森說，已和人在空軍一號上的川普通話，國務卿的工作已開始由副國務卿蘇利文代理，而他將於3月31日離任。

提勒森細數14個月任內他的工作，也提到在包括未來50年的美中關係，要如何走向避免衝突，持續對北韓的「最大施壓」及美國應對俄羅斯保持關注。

儘管提勒森仍對多項美國外交工作重點表達關切，但後續執行工作，都將由蓬佩奧接手，無法由他實現。

華盛頓郵報報導，國務次卿高德斯坦（SteveGoldstein）也在替提勒森發表聲明後去職。

蓬佩奧接下來如何提振國務院的內部士氣，及修補國務院與白宮的距離感，在外交工作上展現美國的一致立場，是大考驗。（編輯：陳政一）1070314

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