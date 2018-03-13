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貴金屬盤後─川普開除提勒森 避險需求增加 美元走軟

鉅亨網2018/03/14 04:28
鉅亨網 / NOWnews
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週二交易，黃金價格創一週來最大單日漲幅，係因美元走軟加上川普總統開除國務卿提勒森 (Tillerson)，由中央情報局局長龐培歐 (Mike Pompeo) 擔任，提高黃金避險需求。

美國消費者通膨大致符合預期，讓 Fed 在今年加速升息的預期降溫，美元放棄稍早的漲勢，轉為走跌。

4 月黃金上漲 6.30 美元或 0.5%，收每盎司 1327.10 美元，稍早盤中低點曾達 1313.80 美元。FactSet 數據顯示，這是自黃金自 3 月 6 日以降，最大單日上漲價格和漲幅，也是自 3 月 7 日以來最高收盤價。

金屬公司 Kitco.com 資深分析師 Jim Wyckoff 認為，川普開除國務卿提勒森的消息顯然提高了黃金和白銀的避險吸引力。

與此同時，ICE 美元指數下降 0.2% 至 89.69，使其迄今以來一個月的降幅大概達 1%。

CMC Markets 市場分析師 David Madden 表示，黃金和美元走勢相反的關係仍然強烈，「整體來說，黃金市場的波動性一直很低，自一月下旬來，黃金一直處於下行趨勢，且因為本月 Fed 有升息可能，所以可以看到黃金持續受到壓力。」

經濟數據方面，美國二月份消費物價指數溫和上升 0.2%，不似前月令人有點擔心的 0.5% 升幅，這樣的上升幅度大致符合華爾街預期，且只小幅推升年率至 2.2%，根據 MarketWatch 調查，僅稍稍高於經濟學家預期。

Wyckoff 表示，「全球主要經濟的通膨數值近來一直慢慢攀升，這引起交易者和投資者一些擔憂，然而，因為近來全球多數經濟體的通膨數據仍接近或僅略高於 2.0%，多數人認同這不會引起警戒。」

通膨上升可能會增加 Fed 加速升息的壓力，這就可能讓美元升值，黃金通常與美元呈相反走勢，但在通膨過熱的時候也有可能升起避險需求。

其他金屬交易：

5 月白銀上漲 9.1 美分或 0.6%，收每盎司 16.627 美元。UBS 分析師 Joni Teves 指出，美國白銀期貨淨多頭部位自 1 月以來首次上升。「白銀近期表現不佳，儘管最近上升，但白銀淨投機部位仍只有 18% 的記錄。」

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 上升 0.3%。SPDR Gold Shares 上漲 0.3%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 卻收低 0.2%。

5 月銅上升 0.5% 至每磅 3.138 美元。4 月白金上漲 0.5% 至每盎司 967.30 美元。6 月鈀金上漲 2.5% 至每盎司 991.60 美元。

 

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