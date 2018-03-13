美股盤後─科技金融股受壓 道指跌171點

S&P 500 指數下跌 17.71 點或 0.64% 至 2765.31。科技股和金融股跌幅近 1%。

Nasdaq 指數下跌 77.31 點或 1.02% 至 7511.01，終止連續 7 個交易日的漲勢。

道瓊工業平均指數下跌 171.58 點或 0.68% 至 25007.03。

稍早美股上漲，係因市場密切關注的消費者通膨數據符合預期，有助於紓緩物價上升恐加速 Fed 升息的擔憂。

週二交易，美股收低，即使多數投資者已經擺脫川普撤換國務卿的影響，科技和金融股仍受到壓力。

費城半導體指數收低 22.44 點或 1.55% 至 1423.46。

經濟數據方面，美國二月份消費物價指數溫和上升 0.2%，不似前月令人有點擔心的 0.5% 升幅。住房成本上升，且服飾和汽車保險成本意外連續兩個月大增。

根據 MarketWatch 調查，經濟學家先前預期上升 0.2%。二月份 CPI 年率自前月的 2.1% 小升至 2.2%。

先前市場擔心若通膨太高於預期，恐推使 Fed 今年升息四次，拖累股市。Fed 預計 3 月升息。

分析師認為，川普撤換國務卿的決定沒有延續性的影響。川普已提名由中央情報局局長龐培歐 (Mike Pompeo) 取代提勒森。

針對川普人事舉動，Voya Financial 資深市場分析師 Karyn Cavanaugh 表示，「投資者已經習慣白宮的人事異動，也了解這不是真正的經濟危機。」

「CPI 才是真的跟錢有關，顯示通膨沒有過熱也不會太冷，合併就業市場仍疲弱這點來看，我們不用太擔心通膨。」

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，「儘管市場情緒可能會受到地緣政治不確定性的周期性影響，例如國務卿撤換的消息，但我們仍將持續聚焦市場基本面，這才是能推動經濟長期表現的力量。」

活躍個股

高通 (QCOM-US) 大跌 5%，係因川普週一發布行政命令，以國家安全為由阻止博通 (AVGO-US) 收購。

鞋類零售商 DSW (DSW-US) 發布季度財報後大漲 11%。

線上服飾零售商 Stitch Fix Inc (SFIX-US) 下跌 3.61%，係因其銷售雖優於分析師預期，但營收卻遜於預期，且在週一收盤後，近 3800 萬新股有交易資格。

美光科技 (Micron Technology) (MU-US) 小升 0.1%，Mizuho 調升其目標價至 66 美元，惟本週第三家調升該公司股票目標價之券商。

其他市場

歐股大致收低，亞股多空交錯。

通膨數據公布後，ICE 美元指數下降。

黃金收高，石油期貨收低。

10 年期美國公債殖利率自通膨數據公布前的 2.86% 下降至 2.84%。