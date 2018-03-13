雙面諜才遭毒殺 流亡英國俄人又傳命案

（中央社倫敦13日綜合外電報導）英國和俄羅斯媒體報導，和已故克里姆林宮批評者比瑞索夫斯基（BorisBerezovsky）有聯繫的前俄國企業高階主管葛魯希科夫，被發現陳屍倫敦家中，死亡的情況不明。

前俄羅斯雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）日前在英國索爾茲伯里（Salisbury）遭人以俄國製神經毒劑殺害，英國政府表示將調查一些和俄羅斯有關的個人可疑死亡案例，在這個節骨眼，葛魯希科夫（Nikolai Glushkov）的死引發高度關切。

報導中說，葛魯希科夫曾在比瑞索夫斯基的企業Aeroflot和AvtoVAZ任職，女兒娜塔莉雅（Natalya）昨天發現他陳屍倫敦西南區新莫爾登（New Malden）的家中。