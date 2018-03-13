能源盤後─美國庫存和產量預計上升 原油走跌4日

週二交易，石油期貨價格收低，5 個交易日中第四次收低，係因交易者看到美國原油供應量可能第三週上升。

川普開除國務卿提勒森，引起伊朗核協議風險，使石油期貨吐回稍早漲幅。

Price Futures Group 高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「現在提勒森走了，因此伊朗交易遭到壓制的機率更高。提勒森贊成保持伊朗的交易，川普想取消交易，這提高了製裁伊朗和石油價格的地緣政治風險。」

但 Schneider Electric 商品分析師 Robbie Fraser 認為，提勒森走人的消息「在最初過後的後續影響難以估計，我們認為市場波動性會上升。」