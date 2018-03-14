米其林光環是助力或壓力？摘星名廚自請下堂「摘星」

蟬聯米其林指南 3 星評鑑 18 年的法國餐廳 Le Suquet ，現任主廚 Sébastien Bras 以「希望能更自由做菜」為由宣布退出評鑑，並在今年最新版本的《米其林指南》中除名，是首度有餐廳因「壓力」而退出。

《米其林指南》 1900 年問世以來被譽為美食界聖經，是不少廚師夢寐以求的榮耀殿堂，但也為廚師們帶來各種有形、無形的莫大壓力。今（ 2018 ）年初就有法國 3 星餐廳主廚自願被「摘星」，要求《米其林指南》將其除名，甚至還有廚師不堪壓力選擇自殺，讓米其林的百年招牌蒙塵。

無獨有偶，去年底剛發行的曼谷《米其林指南》獲選一星的小吃店 Jay Fai ，女主廚素平亞抱怨評鑑結果出爐後，餐廳吸引許多「跟風」的客人，他們只為了拍照打卡，而非品嚐美食，過多的人潮也讓餐廳無法負荷，因此希望米其林能將餐廳除名。

瑞士米其林 3 星餐廳 Restaurant de l’Hotel de Ville Crissier ，在獲頒「全球最佳餐廳」兩個月後，主廚 Benoît Violier 在 2016 年 1 月被發現舉槍自盡陳屍於自宅，令各界啞然，時間點恰好在當年度《米其林指南》發布的前夜，被懷疑是壓力過大導致。

2003 年，法國名廚 Bernard Loiseau 於自宅舉槍自盡，他在法國上遍各大電視節目，超市也能發現印有他肖像的廚具及調理包，是法國最具知名度的廚師之一。起因是他掌勺的米其林 3 星餐廳 La Côte d’Or 遭美食指南 Gault-Millau 降評，從原本的 19 分降為 17 分，擔心接下來還恐被米其林摘星，不堪壓力之下選擇輕生。另有報導指出，維持餐廳品質必須投入大量資金，為此， Bernard Loiseau 早已負債累累，經濟壓力也可能是壓垮他的因素之一。

根據法國當地媒體指出，有 27% 的米其林餐廳主廚有酗酒習慣，甚至還有 13% 使用毒品，近幾年來有不少廚師無法承受盛名，餐廳歇業的新聞屢見不鮮，米其林帶來的是榮耀、是源源不絕的上門人潮，但也可能是扼殺廚師的一把利刃。



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