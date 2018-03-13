大摩：未來10年人民幣交易躋身全球第4 但難撼日元

摩根士丹利發表的報告指出，在未來 10 年人民幣在全球外匯交易中可望躋身第 4 位，但仍難以挑戰日元在亞洲區的領導地位；另估計人民幣在 2027 年全面自由兌換的機會超過一半。

《星島日報》報導，大摩指出，雖然中國金融市場在未來 10 年將有重大的發展，但全球金融體系中的人民幣使用情況將持續落後，料 2027 年人民幣的全球外匯交易排名升第 4 位，而美元及歐元將保持首 2 位全球排名。

大摩分析師在報告中表示，有關預測反映觀察員認為中國在全球經濟上所扮演角色將持續遠勝人民幣在金融市場的角色，因為 2015 年時中國突然匯改令人民幣大幅波動，震驚全球投資者，並刺激中國收緊資本管制而非放鬆。