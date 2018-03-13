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「天仁茗茶」賓仕今掛牌上市 暗盤價飆1.3倍 每手

鉅亨網2018/03/14 07:26
鉅亨網 / NOWnews
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「天仁茗茶」香港特許經營商賓仕國際 (1705-HK) 今(14)日掛牌上市，該股未上市已熱爆新股市場，超額認購近 2600 倍，為歷來第 2 大超購王。該股昨 (13) 日公布分配結果，認購 500 手即 200 萬股才穩奪一手。

其中，有 1198 份認購 1000 萬股「頭槌飛」申請，才僅獲 2 手，不過賓仕昨日暗盤價就爆升 1.3 倍，以暗盤收報 2.3 元 (港元，下同) 計算，扣除孖展 (融資) 利息，賣出兩手仍賺逾 7500 元

綜合星島日報、香港文匯報報導，賓仕繼 2014 年上市的夜場股 Magnum 超購逾 3558 倍之後，歷來第 2 大的超購王，錄得超額認購 2599.5 倍，以招股價上限 1 元定價。招股觸發回撥機制，公開發售部分比例增至 50%，集資額約 7110 萬元。 

至於分配結果方面，公開發售接獲逾 4.7 萬份申請，當中認購一手的申請就多達 1.34 萬份，但當中僅得 404 份申請獲發一手，一手中籤率為 3.01%；要認購 500 手即 200 萬股，才穩奪一手。有 1198 份認購 1000 萬股的「頭槌飛」申請，惟最後僅獲分配兩手，中籤率為 0.1%。

賓仕今天正式掛牌，昨日暗盤爆升，根據耀才新股交易中心的資料顯示，該股昨日暗盤收報 2.3 元，較 1 元招股價高出 1.3 倍，如果有運的散戶中籤一手，同時於昨日暗盤沽出，每手 4000 股不計手續費，一手可賺 5200 元。 

至於認購 1000 萬股的「頭槌飛」，獲分配兩手，若以耀才證券的孖展利息 1.48% 計算，7 天的孖展利息成本約 2838 元，假設於昨日耀才暗盤沽出兩手，帳面賺 1.04 萬元，扣除孖展利息之後，若不計手續費，兩手仍獲利 7562 元。

根據輝立交易場資料顯示，賓仕昨日暗盤收報 2.27 元，較 1 元招股價高出 1.27 倍，每手 4000 股，不計手續費，一手賺 5080 元。

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，賓仕承「天仁茗茶」的名氣獲得不少散戶抽新股，他預期該股今天掛牌，股價有機會最高見 2.5 元，建議投資者如獲利理想就即日賣出

信誠證券聯席董事張智威也表示，賓仕國際暗盤表現與市場預期相符，料今日股價有 1 至 2 倍的升幅，股價會於 2 元至 3 元水平，建議投資者可於 2 元或以下價位買入作短期部署，而 2.5 元或以上可逐步獲利了結，不過美股的走勢會左右其股價上落，投資者需注意注碼。

另一檔今天掛牌的是空運貨物服務商亞洲實業集團 (1737-HK)，根據耀才新股交易中心的資料顯示，該股昨日暗盤收報 0.53 元，較招股價 0.48 元升 10.4%，每手 1 萬股算，不計手續費賺 500 元。

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關鍵字天仁茗茶賓仕賓仕國際暗盤價亞洲實業headline
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