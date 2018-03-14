美國務卿走馬換將 亞太助卿任命現變數

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國國務卿提勒森今天遭到撤換，仍在等候聯邦參議院通過的代理亞太助理國務卿董雲裳真除任命案，是否會出現變數，值得關注。
提勒森（Rex Tillerson）14個月前以石油企業執行長身份接下美國國務卿職務時，對外交事務不熟悉的他，找來曾在歐巴馬政府擔任亞太副助卿的董雲裳，以代理亞太助卿身份負責東亞事務。但外傳白宮對董雲裳有意見，儘管提勒森力挺，董雲裳仍遲遲無法真除。
去年12月下旬，美國總統川普終於正式提名董雲裳出任亞太助卿。但1月初時，美國國會以議事規則為由，將董雲裳任命案退回白宮。數天後，白宮重新提名，參議院外交委員會也在2月15日，針對董雲裳任命案進行聽證會。
但隨著提勒森離開，共和黨強硬派的蓬佩奧（MikePompeo）上任，國務院可能面臨人事調整。被認為屬於外交建制派、對中國相對友善的董雲裳，任命案能否順利通過也出現變數。
蓬佩奧1月底接受英國廣播公司（BBC）訪問時，曾表達對中國在美國的滲透感到擔憂，認為威脅程度不下於俄羅斯。他也表示，美國應該更有效抗衡中國，不能讓中國悄悄影響世界。
職業外交官出身的董雲裳，熟悉美、中、台事務，中文流利，也熟悉俄文。曾在台灣學習中文的她，和台灣連結也相當深，她的女兒就是在台灣出生。
董雲裳日前在參議院外委會聽證會上被問及美國政府網站撤除中華民國國旗一事時曾表示，這是承包商所為，辦公室事前並未過目。但董雲裳也同時表示，美國並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是與美方有正式官方關係的國家，美國政策是不在官方網站上顯示中華民國國旗。（編輯：屈享平）1070314