美國務卿走馬換將 亞太助卿任命現變數

（中央社記者江今葉華盛頓13日專電）美國國務卿提勒森今天遭到撤換，仍在等候聯邦參議院通過的代理亞太助理國務卿董雲裳真除任命案，是否會出現變數，值得關注。

提勒森（Rex Tillerson）14個月前以石油企業執行長身份接下美國國務卿職務時，對外交事務不熟悉的他，找來曾在歐巴馬政府擔任亞太副助卿的董雲裳，以代理亞太助卿身份負責東亞事務。但外傳白宮對董雲裳有意見，儘管提勒森力挺，董雲裳仍遲遲無法真除。

去年12月下旬，美國總統川普終於正式提名董雲裳出任亞太助卿。但1月初時，美國國會以議事規則為由，將董雲裳任命案退回白宮。數天後，白宮重新提名，參議院外交委員會也在2月15日，針對董雲裳任命案進行聽證會。