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台灣主要報紙重要財經新聞 2018年3月14日

鉅亨網2018/03/14 08:20
鉅亨網 / NOWnews
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央行總裁楊金龍明（15）日將首度赴立法院財政委員會報告，央行在業務報告中指出，近來美元波動度擴大，企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動影響，並提出避險策略，暗示未來新台幣匯率易升難貶，對企業提出示警。

美國科技股重整旗鼓，那斯達克、費城半導體指數 12 日雙創新高，引領昨（13）日台積電等重量級電子股再吐悶氣，台股狂漲 93 點收 11,095 點。由於周二美股開盤，三大指數齊揚，在偏多氛圍下，台股時隔近 2 個月，月線今日可望翻揚，重回 6 線齊揚之姿。

備受外界矚目的《台北米其林指南》名單，預計今天下午公開，外傳有三十家餐廳上榜，且確定三星不缺席；經逐一求證，至截稿前有九家餐廳證實收到晚宴邀請函，主打台菜料理的老餐廳「金蓬萊」也在其中。預料，三星獎落誰家，將會是發布會上最大焦點。


聯合報

川普開除國務卿提勒森
楊總裁談匯率 要企業避險
台北米其林 3 星等揭曉

經濟日報

央行暗示 台幣易升難貶
陸國務院大改組 國台辦未被合併
丹麥 CIP 攜手台壽 攻綠電

蘋果日報

川普喊不准 博通併高通破局
貧民出身「兇猛大鱷」以小吞大聞名
針對中國 川普半年 2 張國安牌

中國時報

南韓也吹修憲風 改總統任期
美朝暗渡陳倉 祕密外交曝光
發票兌獎 改跑超商、金融單位

工商時報

台股氣盛 今拚 6 線齊揚
美光大漲 記憶體族群多軍再起
大陸組改 銀監、保監會合併

自由時報

邊嗆邊談 美歐將協商關稅障礙
賴揆：解決低薪 首要發展經濟
業務員侵占七億保費 基隆轄下 46 郵局禁售新保單半年

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