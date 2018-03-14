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A股評價與金融海嘯時期相當 投信看好

中央社2018/03/14 08:28
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北14日電）全球股市頻創新高，但陸股卻未明顯跟上，投信表示，A股目前評價與10年前金融海嘯時期相去不遠，在政策利多提振下，看好A股後續表現。

摩根中國A股基金產品經理張致寧指出，不論上證指數或滬深300指數的評價，對照金融海嘯低點來看，本益比與股價淨值和金融海嘯期間相去不遠，目前上證指數本益比為11.8倍，股價淨值比1.3倍，金融海嘯期間的本益比僅有11倍，股價淨值比1.7倍。

張致寧指出，目前A股面對的是全球經濟同步復甦的外部環境，中國大陸本身內部經濟週期亦處於增長復甦深化、通膨預期回升的階段，配合中國大陸政府持續供給側改革、擴大消費與有效投資、以及加速對外開放資金速度等政策，皆有利中國大陸經濟與股市表現。

張致寧分析，在中國大陸政府大力推動結構轉型下，未來經濟增長主力將由投資導向內需消費，這有望改善過去較不受投資市場喜愛的大起大落經濟週期，可望趨於緩和，進而降低陸股風險溢價，推升陸股評價；此外，隨著市場開放、透明度增加，加上企業盈利有實質回升，評價上調將會是持續的趨勢，有望刺激股市新一輪強勁升勢。

此外，A股今年即將正式納入MSCI指數，外資參與度可望持續上升，張致寧認為，國際資金法人更看重企業獲利基本面、股東權益等長線指標，市場風格更著重基本面，過往A股由於散戶比重高，偏重投機炒作而造成市場波動偏高，隨外資、養老保險金等法人長期資金陸續進駐下，業績良好、股息穩定，體質較佳的大型企業持續可獲資金青睞。(編輯：趙蔚蘭)1070314

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