A股評價與金融海嘯時期相當 投信看好

（中央社記者田裕斌台北14日電）全球股市頻創新高，但陸股卻未明顯跟上，投信表示，A股目前評價與10年前金融海嘯時期相去不遠，在政策利多提振下，看好A股後續表現。

摩根中國A股基金產品經理張致寧指出，不論上證指數或滬深300指數的評價，對照金融海嘯低點來看，本益比與股價淨值和金融海嘯期間相去不遠，目前上證指數本益比為11.8倍，股價淨值比1.3倍，金融海嘯期間的本益比僅有11倍，股價淨值比1.7倍。

張致寧指出，目前A股面對的是全球經濟同步復甦的外部環境，中國大陸本身內部經濟週期亦處於增長復甦深化、通膨預期回升的階段，配合中國大陸政府持續供給側改革、擴大消費與有效投資、以及加速對外開放資金速度等政策，皆有利中國大陸經濟與股市表現。