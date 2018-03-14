不當更改我國名稱 外媒籲瑞典政府說明

駐瑞典代表處今天表示，繼瑞典中部大報「尼瑞克日報」10日抨擊瑞典政府出於利益及利害考量，對中共獨裁政體阿諛討好後，有75萬讀者的全國大報「工業日報」（Dagens Industri）今天刊出駐亞洲特派員尼南德（Johan Nynander）所撰「台灣抗議風暴湧向瑞典國稅局」 （Proteststorm mot Skatteverket efterTaiwan-beslut）大篇幅報導，且報導首頁刊登總統蔡英文相片，十分醒目。

瑞典國稅局今年2月28日對外公告，自3月12日起，把原先使用的中華民國（台灣）名稱，更改為「台灣，中國一省」（Taiwan, Provins i Kina），這項作法事前未知會台灣。

這篇報導指出，目前瑞典國稅局將中華民國（台灣）改名為「台灣，中國一省」的作法，已受到如潮水般批評，超過1萬3000人簽署「瑞典－台灣友好協會」拒絕不當更名的請願書。

對此，總部設在美國紐約的「人權觀察」（HumanRights Watch）組織表示，瑞典國稅局決定將台灣稱為中國一省，可能是由於北京共產黨政權的壓力。

報導中稱讚，當台灣發展成為一個運作良好的民主國家時，中國仍然是獨裁的一黨專政國家，習近平已成為終身領導人，預料對國際社會會有更多施壓作法。先前瑞典「工業日報」也曾報導，越來越多西方公司正承受系統性的「經濟敲詐」，即接受北京的威權體制和地緣政治野心，例如部份飯店及航空公司，在稱呼台灣為國家後，都被迫低頭更改。

文中並引用駐瑞典代表處向瑞典外交部的抗議函，強調「此一決定不僅歷史上不正確，而且有辱台灣人民及其民主制度」。

尼南德另引述他採訪「人權觀察」組織的看法: 「正確的作法是瑞典媒體和民眾要求瑞典政府給個答案，要知道瑞典政府是否向中國政府投降，並承諾進行自我審查。」

「工業日報」是瑞典全國性大報，閱讀者多為瑞典政、商高層人士，深具影響力。（編輯：屈享平）1070314