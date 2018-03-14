台股盤前─融券回補高峰+外資認錯買盤 多方蓄勢戰前

台股加權指數昨 (13) 日上漲 93.53 點，漲幅 0.85%，以 11095.63 點作收，成交值 1307.81 億元，今 (14) 日開盤前觀察到美股回跌，不過，分析師認為，大盤已站上 11000 點關卡並成功越過月線扣抵值，儘管面臨前高恐震盪加劇，但台股進入融券回補高峰期，加上外資兩個交易日來買超約 210 億元，挑戰年初高點 11270 點的走勢可期。

而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 1147 口至 18018 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少 1091 口至 50013 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 687 口至 16097 口。

美股昨震盪回跌，道瓊工業平均指數下跌 171.58 點或 0.68% 至 25007.03；Nasdaq 指數下跌 77.31 點或 1.02% 至 7511.01，終止連續 7 個交易日的漲勢；S&P500 指數下跌 17.71 點或 0.64% 至 2765.31。科技股和金融股跌幅近 1%；費城半導體指數收低 22.44 點或 1.55% 至 1423.46。

被視為台股風向球的美林論壇登場，邀請到台積電、鴻海等重量級企業出席，今日由力成、穩懋、聯發科、美律、致茂、英業達、旺宏、聯電將打頭陣，外資動態值得注意。

蘋果最大 3D 感測元件供應商 Lumentum 宣布收購同業 Oclaro，法人指出，此將擴大台灣相關供應鏈接單，台廠在蘋果當紅的 3D 感測元件領域將扮演更重要的角色，其中，穩懋訂單將放大受惠最深，而上游晶廠全新、環宇也沾光。

新加坡半導體大廠博通欲併購美國高通，周一被川普以國安為由發布行政命令封殺，此科技業史上最大宗併購案宣告破局，也讓台灣半導體廠商鬆了一口氣。

台灣央行特別在業務報告中示警，建議企業宜強化避險操作，並提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響，甚至罕見提出短期避險策略、避險管道和長期策略，有暗示未來新台幣匯率易升難貶的意味。

小米即將發表新款智慧手機紅米 Note5，小米總裁林斌透露，紅米 Note5 具備 AI 人臉解鎖功能，成為繼 iPhoneX 之後，又一款支援人臉辨識的手機。

法人提醒，美國聯準會將在 3 月 20 日召開會議，這次升息機率已幾乎是百分百，市場關注重點在於第一次升息後接下來的升息次數，後續須高度關注美元和美國 10 年期公債殖利率的變化，關係著外資的進場態度。