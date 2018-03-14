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鑫盛武俠劇台泰首播 知名度大增

中央社2018/03/14 08:45
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者吳家豪台北14日電）影視製作公司鑫盛傳媒打造古龍經典武俠IP（智慧財產權）大劇「飛刀又見飛刀」，今年第1季起在泰國、台灣電視頻道正式播出，有助提升鑫盛亞洲知名度。

鑫盛發布新聞稿表示，「飛刀又見飛刀」根據古龍同名武俠小說改編而成，網羅兩岸卡司，由劉愷威、楊蓉等人領銜主演，先前於中國大陸OTT（串流影音）視頻平台優酷首播，迄今創下累計播放量超過31億次的成績，藉由先在網路播出、後在電視台播出的「先網後台」模式與海外銷售版權策略，於中國大陸湖北衛視、廣東衛視、泰國及台灣中視等多家電視頻道相繼播出。

鑫盛表示，旗下除了「飛刀又見飛刀」藉OTT平台與多國電視上映延續作品熱度外，其他包括「青天降妖錄」在內等網路大電影及網路綜藝節目也在兩岸播映中；鑫盛參與投資的台灣本土黑幫電影「角頭2：王者再起」更順利在今年春節檔期衝出破億票房成績，將持續挹注今年整體營運保持成長動能。

展望2018年，鑫盛看好兩岸影視市場龐大的商機前景，目前正著手布局8到12部網路劇與網路大電影項目，其中都市純愛劇「大約是愛」預計3月底完成拍攝，下一部網路劇「淺情人不知」也已籌備中，今年將以多部劇作搶占中國大陸OTT影視產業市場。

同時，鑫盛正加碼投資台灣市場，不僅在近期董事會決議通過設立台灣子公司，更擴展影視製作項目延伸往連續劇、網路綜藝、明星經紀、影視投資等多方位發展。（編輯：趙蔚蘭）1070314

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