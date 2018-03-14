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央行22日開會　楊金龍業務報告露端倪　利率再凍機率高

記者顏真真／台北報導2018/03/14 09:43
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者林柏年攝 ）
▲央行總裁楊金龍。（圖／記者林柏年攝 ）

中央銀行下周四（22）將召開今（2018）年首次理監事會議，央行總裁楊金龍也將於明（15）日赴立法院財委會進行業務報告處女秀。他在書面業務報告中也提到，台灣實質利率雖為負值，但仍高於多數主要國家，實質利率水準「允當」，今年經濟成長也將轉由內需驅動，新台幣實質有效匯率指數（REER）仍低於人民幣、韓元及 新加坡幣，台灣仍具出口價格競爭力，更不忘提醒企業宜強化匯率避險操作。也因此，市場解讀利率連7凍機率高，維持以「升值取代升息」。

楊金龍在書面報告中指出，去年 CPI 年增率為0.62%，漲幅較低，主因新台幣對美元升值減輕輸入性通膨，加以蔬菜、水果價格下跌，抵銷 CPI 大部分漲幅。 

楊金龍認為，今年雖因菸稅調高之遞延效應，加以預期國際原油等原物料行情上揚，將推升國內物價，但國內有效需求溫和，產出缺口仍為負，通膨展望尚屬溫和穩定，今年1至2月平均 CPI 年增率為1.54%，主計總處預測全年 CPI 年增率為1.21%；近月 Consensus Economics Inc.發布的10多家專業預測機構對台灣今年 CPI通膨率預測數平均 則為 1.3%，漲幅仍屬溫和。

楊金龍還提到，若以主計總處預測今年 CPI 年增率為計算基礎，目前台灣實質利率為負值，惟仍高於多數主要國家，其中，部分國家經濟成長率高於台灣，但實質利率卻相對較低，顯示台灣實質利率水準在主要經濟體中尚稱允當。

此外，楊金龍也提到，今年經濟成長也將轉由內需驅動，而目前新台幣實質有效匯率指數（REER）尚低於人民幣、韓元及新加坡幣，台灣仍具出口價格競爭力。近期新台幣兌美元匯率波動幅度雖擴大至3.41%，但仍低於其他主要幣別如韓元（7.69%）、歐元（7.11%）及日圓（6.49%）。

楊金龍還特別提醒，企業宜強化匯率避險操作，提高產品競爭力，以降低新台幣匯率波動的影響。其中短期而言，由於國內企業匯率避險管道暢通，企業宜透過避險 操作，例如利用遠期外匯、換匯交易（SWAP）、換匯換利（CCS）與匯率選擇權等避險工具，降低匯率風險；新台幣遠期外匯相較於無本金交割遠期外匯（NDF）的價格波 動度低，同時其成交量也大，滿足避險需求者所需的成本低。

也由於央行報告內容，顯然央行認為目前利率在平均水準，加上通膨仍在可控制範圍，經濟成長的趨動也將由內需取代出口等，市場解讀目前台灣暫無升息必要性，仍會維持以「升值取代升息」，因此，市場預估22日央行理監事會議，利率連7季維持不變的機率仍高。

關鍵字利率中央銀行央行楊金龍升息新台幣物價
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