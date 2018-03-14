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中央社

iPhone大尺寸可期 出貨成長看穩健

中央社2018/03/14 08:49
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）iPhone銷售進展各界關注。一項調查顯示，2019年新iPhone朝向大尺寸發展，預期到2019年iPhone可持續緩增。今年有22%已持有iPhone者有意升級新款機種。

創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（GeneMunster）調查指出，在iPhone使用者中，大約22%比重有意在今年更新手上的既有機種。

從新機種趨勢來看，調查預期，2019年新款iPhone機種產品組合仍朝向大尺寸機種為主，其中接近50%將是大尺寸規格。

對於iPhone出貨表現，調查預期，iPhone將進入緩增階段，需求也將更可預期，超級週期持續可期。

過去2年來，iPhone年成長幅度大約落在1%到5%區間。報告預期，2018會計年度iPhone出貨可年成長7%、2019會計年度可年成長3%。

調查訪問511位在2019年有意升級到新款iPhone的消費者，其中有226位受訪者已經採用iPhone產品。

分析研究機構派傑公司（Piper Jaffray）分析師歐爾森（Michael Olson）日前報告也預估，展望2019會計年度蘋果iPhone出貨表現，預期將有2.338億支的出貨規模，可望年成長3%。

派傑公司並預估，2019會計年度蘋果iPhone可望進入超級週期。

市場一般預期，今年下半年蘋果可能推出6.5吋和5.8吋有機發光二極體（OLED）版iPhone、以及6.1吋LCD版iPhone。其中6.1吋LCD版iPhone下半年出貨占新款iPhone比重可到50%。

本土投顧報告先前預期，今年所有新款iPhone都將具備臉部辨識功能，從出貨量來看，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中大約1.5億支可能具備臉部辨識功能。（編輯：林興盟）1070314

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