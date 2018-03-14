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雙馬新戰場 ofo再融資253億台幣 拋離對手摩拜

鉅亨網2018/03/14 09:00
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大陸共享單車經歷去年一輪倒閉潮後，已逐漸演變成另一個「雙馬戰場」。去年已獲阿里巴巴 (BABA-US) 及旗下螞蟻金服注資的 ofo，昨 (13) 日宣布完成最新一輪融資，金額達 8.66 億美元 (約 253 億元新台幣)，再度由阿里巴巴牽頭投資，令 ofo 累計總融資額超過 22 億美元 (約 643 億元新台幣)，開始拋離競爭對手、獲騰訊(0700-HK) 投資的摩拜單車(Mobike)。

綜合香港文匯報、明報報導，這次 ofo 融資金額達 8.66 億美元，是共享單車行業歷來單筆最高融資紀錄。ofo 這次完成的是 E2-1 輪融資，採取股權與債權並行方式，ofo 表示，此舉在共享單車領域開創資產盤活先例，在眾多投資方支持下獨立發展。

這是阿里巴巴對 ofo 第 2 次領投。2017 年 7 月 6 日，ofo 宣布完成超過 7 億美元 E 輪融資，由阿里巴巴、弘毅投資和中信產業基金聯合領投。滴滴出行和 DST 繼續跟投。

業界普遍認為，這筆資金對重資產模式的 ofo 而言可謂是及時雨。自去年末起 ofo 就被曝存資金緊張問題，今年 2 月 ofo 還曾兩次將旗下逾 400 萬輛單車作動產抵押融資，抵押給阿里系企業作擔保融資，共計獲得 17.66 億元人民幣的融資額。

消息指，這次融資後，領投方阿里系將進入 ofo 董事會。而曾投資 ofo 並為其大股東的滴滴，日前正在孵化自己的共享單車業務。業內預計，由各方資本支持的共享單車大戰今年還將繼續，燒錢模式在行業內也無法暫時停止。

回顧 ofo 歷次融資，出行領域的領頭羊公司滴滴曾多次參與。不過，今年 1 月，滴滴宣佈正式托管小藍單車，加上又正積極孵化資金的共享單車，一度被外界猜測滴滴和 ofo 或存分歧。目前，滴滴自有共享單車品牌青桔單車已經在合肥、南昌街頭出現。

在這次跟投的投資者中包括灝峰集團，據大陸多家媒體引述大摩財經的報導指，前民生銀行行長毛曉峰是灝峰集團和君理資本的實際控制人。早在去年秋天，ofo 就與毛曉峰有接觸合作。雙方很可能在互聯網金融領域展開合作。

由於共享單車投資非常「燒錢」，而且資金回籠不多，去年就爆發一波倒閉潮，包括悟空單車、町町單車、酷騎單車、3V bike 和小藍單車都在去年倒下，甚至兩大龍頭中的 ofo 亦曾傳出資金緊張。

至於由阿里長期競爭對手騰訊投資的摩拜，近年融資密度明顯低於 ofo，騰訊於去年 1 月及 6 月分別領投 2.15 億美元及 6 億美元於摩拜單車， 亦曾引入華為、TPG 及紅杉資本等戰略及財務投資者。摩拜為 ofo 在中國市場內的主要競爭者，兩者主導大陸約 9 成的共享單車市場。

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