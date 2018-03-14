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中華職棒／中信主題日公布　林威助引退儀式4月1日舉辦

體育中心／綜合報導2018/03/14 09:09
▲中信兄弟上半季主題日活動（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟上半季主題日活動（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟公佈上半季主題日及開幕週活動，3/28-4/1開幕週「台中兄威」為洲際棒球場改建後的首場系列賽事，林威助引退活動也將舉辦於該週週末 3/31及4/1，兩天林威助都會到現場與球迷見面，3/31(六)賽前有滿滿的球迷互動活動，4/1(日) 賽後將舉辦正式引退儀式，也會在台中棒球故事館舉辦為期兩個月的「林威助引退展」。

4/14-15 將於洲際球場舉行適合闔家同樂的「大象牽小象」；5/5-6 於洲際球 場與日本知名動漫合作舉辦「神龍再現」，並將推出主題球衣及商品；5/19-20 於 天母球場舉辦的「寵愛女孩」為中信兄弟經典主題日女孩日；5/26-27 於洲際球場 舉辦「台中大亨」，為結合台中與「LINE 旅遊大亨」的主題日，也將於旅遊大亨遊 戲中推出中信兄弟球員角色，敬請期待。另外，6/9-10 於洲際球場將舉辦畢業季與 涼水祭的結合－「B COOL」，請球迷朋友注意兩天的座位區域，「下層南、西 A-F 區」為濕區，「下層南、西 G-K 區」為乾區，購票時請多加留意。

中信兄弟也將於3/16 舉辦行銷活動媒體發佈記者會，公佈年度口號、年度主 視覺，並邀請到宇宙人至現場發表年度歌曲及形象MV，中信兄弟球員彭政閔、周思齊、張志豪、詹子賢、王威晨及王鴻程也將著2018 新版主客場球衣走秀。當天 中信兄弟南港旗艦店將延後至14:00 開始營業，敬請多加留意。詳細資訊也會發佈 於中信兄弟官方網站及「兄弟 Fans Club」粉絲團。歡迎球迷朋友進場體驗不一樣 的洲際棒球場，一起為中信兄弟加油！

關鍵字林威助中華職棒引退
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