中華職棒／中信主題日公布　林威助引退儀式4月1日舉辦

中信兄弟公佈上半季主題日及開幕週活動，3/28-4/1開幕週「台中兄威」為洲際棒球場改建後的首場系列賽事，林威助引退活動也將舉辦於該週週末 3/31及4/1，兩天林威助都會到現場與球迷見面，3/31(六)賽前有滿滿的球迷互動活動，4/1(日) 賽後將舉辦正式引退儀式，也會在台中棒球故事館舉辦為期兩個月的「林威助引退展」。

4/14-15 將於洲際球場舉行適合闔家同樂的「大象牽小象」；5/5-6 於洲際球 場與日本知名動漫合作舉辦「神龍再現」，並將推出主題球衣及商品；5/19-20 於 天母球場舉辦的「寵愛女孩」為中信兄弟經典主題日女孩日；5/26-27 於洲際球場 舉辦「台中大亨」，為結合台中與「LINE 旅遊大亨」的主題日，也將於旅遊大亨遊 戲中推出中信兄弟球員角色，敬請期待。另外，6/9-10 於洲際球場將舉辦畢業季與 涼水祭的結合－「B COOL」，請球迷朋友注意兩天的座位區域，「下層南、西 A-F 區」為濕區，「下層南、西 G-K 區」為乾區，購票時請多加留意。