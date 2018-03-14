NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈學生用餐坐在桌子上　遭批教育失敗史蒂芬霍金逝世　享年76歲跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

觀點／黃志賢：兩岸關係和平發展　如泡功夫茶

政治中心／綜合報導2018/03/14 09:28
▲新任中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢 9 日表示，未來將發揮「泡功夫茶」的精神，協助推進兩岸關係和平發展。(圖／中央社)
▲新任中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢 9 日表示，未來將發揮「泡功夫茶」的精神，協助推進兩岸關係和平發展。(圖／中央社)

大陸全國人大台灣團團組會議 9 日舉行，新任中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢談到兩岸關係發展時表示，未來全國台聯將發揮「泡功夫茶、煲佛跳牆」精神，建好兩岸溝通橋梁，推進兩岸關係和平發展。

黃志賢表示，當前兩岸關係面臨許多挑戰，兩岸關係嚴峻複雜，主要原因是台灣方面不承認九二共識，加上潛在分裂兩岸關係動作頻頻，外部勢力也有干預。

黃志賢強調，不少民眾對兩岸關係發展相當憂心，但不管台灣是哪個政黨執政，都改變不了兩岸和平統一趨勢，「這是人心所向、大勢所趨」。

黃志賢說，面對民進黨推出一連串去中國化措施，台灣方面如果能以民眾福祉為重，就應該回到體現一中原則的九二共識政治基礎上，兩岸才能重新回到和平發展的正確軌道上。黃志賢認為，漸進式台獨危害性很強，會損及台灣的切身利益。

黃志賢表示，大陸的發展不是威脅，而是機遇，他也希望沒去過大陸的台灣同胞，可以到大陸走走看看，了解一個經濟發展的真實大陸，尋找圓夢機會。

黃志賢表示，全國台聯作為台胞之家，未來會建立好兩岸溝通的橋梁，扮演讓台灣民眾「離不開、靠得住、信得過」的「知心人、貼心人」的角色，未來也會繼續邀請台灣基層人士、台灣青年等赴陸交流，以「泡功夫茶、煲佛跳牆」的精神，推動兩岸關係和平發展。

關鍵字全國台聯黃志賢九二共識
賴祥蔚》大數據的新商機與國安危機最低工資法年底提出　孫：蔡式騙局

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan