觀點／黃志賢：兩岸關係和平發展　如泡功夫茶

黃志賢強調，不少民眾對兩岸關係發展相當憂心，但不管台灣是哪個政黨執政，都改變不了兩岸和平統一趨勢，「這是人心所向、大勢所趨」。

黃志賢表示，當前兩岸關係面臨許多挑戰，兩岸關係嚴峻複雜，主要原因是台灣方面不承認九二共識，加上潛在分裂兩岸關係動作頻頻，外部勢力也有干預。

黃志賢說，面對民進黨推出一連串去中國化措施，台灣方面如果能以民眾福祉為重，就應該回到體現一中原則的九二共識政治基礎上，兩岸才能重新回到和平發展的正確軌道上。黃志賢認為，漸進式台獨危害性很強，會損及台灣的切身利益。

黃志賢表示，大陸的發展不是威脅，而是機遇，他也希望沒去過大陸的台灣同胞，可以到大陸走走看看，了解一個經濟發展的真實大陸，尋找圓夢機會。

黃志賢表示，全國台聯作為台胞之家，未來會建立好兩岸溝通的橋梁，扮演讓台灣民眾「離不開、靠得住、信得過」的「知心人、貼心人」的角色，未來也會繼續邀請台灣基層人士、台灣青年等赴陸交流，以「泡功夫茶、煲佛跳牆」的精神，推動兩岸關係和平發展。