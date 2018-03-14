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中央社

雲品擬配現金股利2.75元 創掛牌新高

中央社2018/03/14 09:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北14日電）雲品去年受惠併購效益，全年營收15.28億元，創歷史新高，營運淨現金流表現強勁，董事會通過今年擬配發每股現金股利2.75元，較去年增加1成，創掛牌來新高。

雲品董事會通過今年擬配發每股現金股利2.75元，較去年增加1成，創掛牌來新高，依昨日收盤價格計算，現金殖利率達4.7%。

雲品表示，去年因併購效益發酵，全年營收新台幣15.28億元，年增15%，住房率81%，均創歷史新高紀錄，公司營運淨現金流表現強勁。

雲品2月合併營收新台幣1.46億元，較去年同期增加36%，適逢寒假及農曆年假期，消費者選擇國內旅遊意願提升，帶動雲品日月潭酒店2月住房率維持8成以上的高檔，以旅客國籍來看，國內旅客比重站穩8成以上的比例；累計今年前2月營收達2.93億元，是雲品的歷史同期新高水準，並較去年同期成長10%。

雲品表示，未來不排除將母公司雲朗觀光集團旗下的飯店、市場上運作中或新建案等合適的併購標的繼續納入雲品，持續擴大雲品營運規模。

此外，雲品看好頤品大飯店3處據點承攬尾牙、春酒、婚宴與工商團體宴席的商機成果豐碩，帶動去年頤品大飯店的營收較前年同期成長7成以上，雲品擴展宴會市場的發展策略將在今年首季看到明顯業績貢獻挹注。（編輯：林興盟）1070314

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