雲品擬配現金股利2.75元 創掛牌新高

雲品2月合併營收新台幣1.46億元，較去年同期增加36%，適逢寒假及農曆年假期，消費者選擇國內旅遊意願提升，帶動雲品日月潭酒店2月住房率維持8成以上的高檔，以旅客國籍來看，國內旅客比重站穩8成以上的比例；累計今年前2月營收達2.93億元，是雲品的歷史同期新高水準，並較去年同期成長10%。

雲品表示，未來不排除將母公司雲朗觀光集團旗下的飯店、市場上運作中或新建案等合適的併購標的繼續納入雲品，持續擴大雲品營運規模。

此外，雲品看好頤品大飯店3處據點承攬尾牙、春酒、婚宴與工商團體宴席的商機成果豐碩，帶動去年頤品大飯店的營收較前年同期成長7成以上，雲品擴展宴會市場的發展策略將在今年首季看到明顯業績貢獻挹注。（編輯：林興盟）1070314