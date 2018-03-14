擴散條件不佳 西半部空氣品質差

（中央社記者吳欣紜台北14日電）環保署空氣品質監測網今天顯示，西半部地區有多個測站空氣品質一早就不佳，更有7個測站已達對所有族群不健康的紅色等級，提醒民眾注意。
受大氣擴散條件不佳、污染物持續累積影響，今天西半部地區空氣品質普遍不佳，根據行政院環境保護署空氣品質監測網資訊顯示，有超過35個測站空氣品質拉警報。
其中，更有7個測站包含觀音、二林、崙背、麥寮、台西、新港及朴子已達對所有族群不健康的紅色等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。
環保署表示，由於竹苗、中部地區已1/3以上測站達二級預警，雲嘉南地區已1/3以上測站達一級預警，台電公司考慮天然氣用量、環評總量管制等限制條件，在系統供電安全無虞下，依據今日供電情況，預擬電廠自主降載減排。
包含台中電廠及協和電廠及興達電廠的減排時段為上午7時至下午5時，台中電廠降載量共1300MW，含歲（檢）修1100MW（G1、G4）、非歲（檢）修200MW（G2、G3、G5~G10）；協和電廠降載量共1100MW，含歲（檢）修500MW（G3）、非歲（檢）修600MW（G1、G2、G4）；興達電廠降載量共700MW，含歲（檢）修550MW（G3）、非歲（檢）修150MW（G1、G2、G4）。（編輯：張芷瑄）1070314